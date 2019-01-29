Никогда не думал, что доставка ректификационных колонн для нефтехимического синтеза из Кореи в Тобольск может оказаться по-настоящему захватывающим кинематографическим зрелищем, которое произведет столь сильное впечатление на меня, много чего повидавшего в этой жизни, и моих молодых коллег - смешливых и ироничных актеров Московского театра мюзикла.

Мы как завороженные глядели на экран, где 106-метровую колонну, похожую на космическую ракету, грузили на специальную баржу, чтобы через Северный морской путь доставить к берегам Иртыша, а уже оттуда на строительную площадку нового нефтехимического гиганта, который должен быть завершен к 30 апреля нынешнего года неподалеку от старой столицы Сибири. Не могу назвать имя компании, которая ведет это строительство, куда привлечено 28 тысяч человек, в том числе из Китая и Турции, - за рекламу в СМИ надо платить отдельные деньги.

Но в конце концов, дело не в названии, а в том, что в нынешний конкретный исторический момент, когда немало экспертов, занимающихся изучением общественного мнения, скажут вам о преобладании настроения тревожной неопределенности, в стране идет стройка, по размаху превосходящая все объекты нефтехимии 60-80-х годов прошлого века. Тобольские таксисты путаются в показаниях, - по цифрам 2018 года в городе жило без малого сто тысяч человек, но с приезжими не то сто сорок, не то сто семьдесят тысяч человек. Понятно, что уже в мае из Тобольска станут уезжать строители, за исключением тех, кто решил пустить корни в этом историческом городе, где родились великие люди земли русской - от А.А. Алябьева до Д.Д. Менделеева. Но любой столь масштабный проект и после строительства - во время эксплуатации - нуждается в профессионалах разной квалификации и разных специальностей. А для их привлечения нужны не только достойная заработная плата и бытовые условия. Нужна социокультурная среда, в которой не только комфортно, но и интересно жить человеку. Создание такой среды не под силу только руководству компании, хотя она и является крупнейшим налогоплательщиком города. Именно поэтому необходимо некое согласие коренных жителей, у которых собственная гордость, и приезжих специалистов, интересы которых не определяются только местным патриотизмом.

В стране идет стройка, по размаху превосходящая все объекты нефтехимии 60-80-х годов прошлого века

Начиная с 1590 года Тобольск по существу был столицей Сибири. После Петербурга и Москвы он был третьим столичным центром Российского государства со всеми вытекающими из этого последствиями. Здесь был построен первый и самый большой за Уралом каменный Кремль, выпускали литературный журнал, в начале ХVIII века образовалась первая театральная труппа. Сосланные сюда после Полтавской битвы пленные шведы развивали земледелие и ремесла, они же создали кукольный театр и многое другое, что вошло в повседневную жизнь столицы Сибири. В Тюремном замке, который оставался таковым вплоть до 1989 года, в разные эпохи содержались не только уголовные преступники, но и вольнолюбцы высшей пробы. Здесь по пути на каторгу останавливался Ф.М. Достоевский, здесь отбывали ссылку пятнадцать декабристов, - некоторые из них, как Кюхельбекер, похоронены на местном кладбище. В резиденции генерал-губернатора до весны 1918 года содержались в заточении отрекшийся от престола царь Николай II со своей семьей, - совсем недавно здесь открылся первоклассный музей, который не может не стать местом притяжения туристов. Не стану превращать эти заметки в любительское подобие путеводителя, скажу только, что с 2003 года, когда после рабочего визита в Тобольск президента России В.В. Путина была принята программа возрождения исторического наследия города, произошли разительные перемены. Профессионально отреставрированный Тобольский Кремль, в котором есть место и прекрасному музею, и церковным институциям, стал одним из самых посещаемых мест города. Образовательно-художественные программы притягивают сюда горожан разных возрастов. Тобольск вовсе не случайно называют "жемчужиной Сибири", местный историко-краеведческий патриотизм вырос на внушительном фундаменте.

За эти пятнадцать лет радикально изменилась не только историческая часть города, но и верхняя, новые районы, которые выстроены рядом с Тобольским Кремлем. Их появление связано еще со всесоюзной стройкой начала 70-х, но свой новый облик они получили уже в ХХI веке. И хотя мэр города Владимир Мазур говорит о том, что осталось немало проблем, требующих решения, очевидно, что в отношении к городскому хозяйству в городской среде произошел коренной перелом. Это заметно каждому, кто помнит Тобольск советского времени, который пребывал в упадке после того, как центром региона стала Тюмень. Сегодня здесь живут люди, которые оказались в эпицентре перемен последней четверти века и убедились в том, что бывают перемены к лучшему.

Тобольск не случайно называют "жемчужиной Сибири", местный историко-краеведческий патриотизм вырос на внушительном фундаменте

Новое здание Драматического театра им. П.П. Ершова, построенное взамен сгоревшего в 1990 году, стало центром приобщения к современному искусству. Здесь дает свои спектакли Театр Наций, сюда привозят постановки, включенные в программы столичных театральных фестивалей, здесь проводят встречи с популярными актерами и режиссерами и спорят о концептуальном искусстве. Театр стал своего рода местом встречи людей, приверженных классической культуре, с теми, кто, как чеховский Треплев, мечтает о новых формах. Надо сказать, что этот состав зрительской аудитории довольно точно отражает соотношения тобольского общества, где немало людей, которые по-прежнему настороженно воспринимают любые новации, - нужно время, чтобы сами горожане поверили в их необходимость. И этим они мало чем отличаются от жителей других российских городов. Но если вы захотите убедиться в том, что разумный консерватизм не помеха развитию и осмысленному движению в будущее, - поезжайте в Тобольск.