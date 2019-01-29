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29.01.2019 21:50
Рубрика: Спорт

"Спартак" разгромил "Локо" и выиграл первый трофей при Кононове

Текст: Данила Жиляев
Московский "Спартак" завоевал первый трофей под руководством Олега Кононова. "Красно-белые" разгромили "Локомотив" 4:0 на межсезонном товарищеском турнире в Катаре и одержали победу в соревнованиях.
Фото: @fcsm_official/Twitter.com Фото: @fcsm_official/Twitter.com
Фото: @fcsm_official/Twitter.com

Ценность этой победы кому-то может показаться сомнительной. Однако трофей есть трофей - тем более, что кубок этого турнира не является переходящим и навечно останется в спартаковском музее. Во-вторых, этот успех, несомненно, положительно повлияет на настрой команды, которая сейчас, по сути, создается заново после кризиса, в котором она оказалась минувшей осенью.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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В решающем матче турнира "красно-белые" встречались с "Локомотивом" и уверенно победили. Уже на первой минуте новичок "Спартака", номинальный защитник Айртон Лукас откликнулся на разрезающую передачу Зе Луиша и со второй попытки открыл счет. Сначала он пробил в ближний угол, и с этим ударом вратарь "Локо" Гилерме справился. Но мяч отлетел точно на голову Айртону, и в этот раз он отправил мяч в сетку.

Время показало, что этот гол не был секундным всплеском: спартаковцы владели инициативой, хоть и у "Локомотива" было несколько острых атак. Наибольшую же опасность для команды Кононова таили, как оказалось, стандарты в исполнении "железнодорожников". В одном из эпизодов вратарю "Спартака" Александру Селихову пришлось проявить все свое мастерство, чтобы отразить удар впритирку со штангой после подачи углового.

Но "Локо" свои немногочисленные шансы не использовал, и достаточно скоро "Спартак" упрочил преимущество: на 31-й минуте Александр Ломовицкий, пройдя по правому флангу, сместился в штрафную и нанес удар в ближний угол - рикошетом от штанги мяч влетел в ворота. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу "красно-белых".

Фото: Александр Ступников / РИА Новости
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А во второй половине встречи ситуация не особенно изменилась, даже несмотря на замены в составе обеих команд. "Спартак" по-прежнему владел преимуществом и был гораздо ближе к третьему голу, чем "Локомотив" - к первому. Основным источником угрозы со стороны "железнодорожников" оставались стандарты. В концовке Селихов вновь продемонстрировал чудеса реакции. Он спас свои ворота, "Локо" опять не забил, и в итоге в третий раз отличились "красно-белые".

Довел счет до разгромного Зе Луиш, отлично пробивший из-за пределов штрафной после мягкого паса в исполнении Педро Роши. Но этого легионеру из Кабо-Верде оказалось мало, и пару минут спустя он оформил дубль, после паса из глубины убежав на рандеву со сменившим Гилерме Антоном Коченковым и легко того переиграл.

Финальный свисток зафиксировал победу "Спартака" со счетом 4:0 - команда Олега Кононова завоевал пусть и не престижный, но очень важный для себя трофей. Напомним, в предыдущих матчах турнира москвичи победили "Ростов" 2:1 и разгромили "Зенит" 3:0.

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