Во вторник в Катаре завершился футбольный турнир, в котором участвовали четыре ведущих российских клуба. Его победитель определился в последнем матче, в котором московский "Спартак" разгромил "Локомотив" 4:0.

Аутсайдером в Дохе оказался "Ростов". Донская команда проиграла все три матча, отметившись лишь ничьей в основное время с "Локомотивом", и заняла последнее место. Чуть лучше выступил "Зенит", чей наставник Сергей Семак отказался видеть в играх со "Спартаком" и "Локомотивом" что-то большее, чем просто подготовку к весенней части сезона. "Сине-бело-голубые" в итоге уступили московским оппонентам с общим счетом 1:6 и лишь в последнем туре "хлопнули дверью", растерзав "Ростов" 5:0.

Аккурат после победы над ростовчанами "Зенит" объявил о переходе защитника Ярослава Ракицкого. Почти десять лет отыграл он в основном составе донецкого "Шахтера" и отлично знаком российским болельщикам хотя бы по матчам в Лиге чемпионов, где "горняки" регулярно добиваются очень солидных результатов. Ракицкий подписал контракт на 3,5 года. Сумма сделки не называется, но, по неофициальным данным, за 29-летнего защитника "Шахтер" получит порядка 10 миллионов евро.

По неофициальной информации, стоимость трансфера Ракицкого в "Зенит" составила 10 миллионов евро

Сумма, с одной стороны, приличная. С другой - "Зенит" может себе позволить и более дорогие покупки. Одновременно с переходом Ракицкого было официально объявлено о продаже аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в парижский "Пари Сен-Жермен". Французы, опять-таки по неофициальным данным, заплатят "Зениту" до 47 миллионов евро, с учетом возможных бонусов. Если учесть, что в свое время "сине-бело-голубые" отдали за Паредеса его предыдущему клубу "Роме" 23 миллиона, выгода от сделки очевидна. Осталось только найти достойную замену на позиции организатора атак. Главная надежда "Зенита" здесь связана с набирающим после травмы форму Кристианом Нобоа.

Последний матч турнира в Дохе по стечению обстоятельств стал фактически финалом - "Спартак" и "Локомотив" подошли к нему с двумя победами. Но "красно-белых", в отличие от команды Юрия Семина, устраивала на этот раз ничья в основное время - "Локо" потерял очко, обыграв "Ростов" лишь по пенальти, к тому же у спартаковцев была значительно лучше разница мячей. Так что при возможном равенстве очков выше стояла бы команда Олега Кононова.

Первая же минута показала, что доводить дело до подсчета дополнительных показателей "красно-белые" не собираются. Провал обороны "Локомотива" привел к голу новобранца "Спартака" Айртона. А через полчаса хлестким ударом впритирку со штангой счет удвоил Ломовицкий. После перерыва "Локо" ощутимо подсел, и в концовке получил в свои ворота еще два мяча. Их на 84-й и 86-й минутах забил Зе Луиш. 4:0 в пользу "красно-белых", обыгравших всех трех соперников в Катаре.

Таким образом, "Спартак" завоевывает первый, пусть и неофициальный трофей под руководством нового главного тренера Олега Кононова. Впрочем, делать из этих результатов глобальные выводы еще рано - впереди еще месяц сборов и товарищеских матчей.