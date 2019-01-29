США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже

Федеральные власти США предъявили обвинения китайской компании Huawei по целому ряду преступлений. В их числе: промышленный шпионаж, финансовое мошенничество, нарушение санкций, препятствование правосудию.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэтью Уитэкер, отметив, что обвинения были выдвинуты в Нью-Йорке и Сиэтле (штат Вашингтон), пишет ТАСС.

Так, прокуратура Сиэтла утверждает, что дочерние структуры Huawei с 2012 года пытались получить данные об оборудовании, которое американская компания T-Mobile применяла для проверок смартфонов, и якобы специалисты Huawei даже похитили некоторые его элементы. А в Нью-Йорке Huawei и нескольких ее сотрудников обвиняют в финансовом мошенничестве, отмывании средств и нарушении санкций США в отношении Ирана.

Уитэкер также выразил благодарность Канаде за содействие в деле финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. На днях появилась информация о том, что до 30 января США направят в Канаду официальный запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу.

Напомним, финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими властями в Ванкувере первого декабря 2018 года по просьбе Соединенных Штатов. Она обвиняется в нарушениях американских торговых санкций против Ирана.

Позже верховный суд Британской Колумбии принял решение выпустить финдиректора под залог. Ваньчжоу разрешили проживать в доме ее мужа в Ванкувере. Однако женщина должна находиться под постоянным наблюдением, кроме того, ее перемещения по городу ограничены.

Huawei - один из ведущих в КНР производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 миллиардов юаней (более 7,5 миллиарда долларов).