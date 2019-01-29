США ввели новые санкции против Венесуэлы

США ввели в отношении Венесуэлы новые санкции. Они коснулись местного Центробанка и государственной нефтяной компании PDSVA. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп.

Как отмечает пресс-служба Белого дома, документ уточняет действие ранее введенных санкций. Теперь они распространяются на любые государственные органы, учреждения и предприятия, действующие в интересах "режима Николаса Мадуро". Администрация Трампа пояснила, что санкции введены из-за действий лиц, связанных с этим режимом, и из-за нарушений прав человека, которые были допущены в боливарианской республике.

"В общей сложности 7 миллиардов долларов активов будут заблокированы сегодня и еще 11 миллиардов долларов потерь в поставках (нефти) в будущем", - прокомментировал санкции в отношении PDSVA советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В то же время, как уточнил министр финансов США Стивен Мнучин, для ряда европейских и карибских стран, а также американских нефтеперерабатывающих заводов, будут сделаны исключение, чтобы те могли "осуществить надлежащий переход с импорта венесуэльской нефти".

Кроме того, пока не будут затронуты активы американской "дочки" PDSVA - Citgo. Однако ее доходы в этом случае должны "идти на заблокированный счет в США", передает РИА Новости.