Стала известна дата начала продаж билетов на матчи Евро-2020

Стала известна дата начала продаж билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Продажи начнутся 12 июня 2019 года - ровно за год до старта турнира. В промежуток с 12 июня до 12 июля подать заявки на билетном портале турнира может сделать любой желающий. Для этого необходимо пройти по ссылке: https://euro2020.tickets.uefa.com. Несомненно, заявок будет больше, чем доступных билетов, потому, как это было и в случае с чемпионатом мира-2018 в России, обладателей билетов определит жеребьевка.

Вне зависимости от сроков подачи заявки, возможности каждого соискателя будут равны. Итоги будут подведены до конца августа. Однако дальнейший формат продаж отличается от того, что был в преддверии ЧМ-2018. В декабре смогут подать заявки болельщики тех сборных, которые пробились в финальную стадию турнира через отборочный этап. А поклонники национальных команд, которые получат право на участие в Евро-2020 через стыковые матчи, будут подавать заявки в апреле.

Чемпионат Европы 2020 года впервые в истории пройдет в 12 странах. В том числе, матчи турнира примет и Россия - три игры группового этапа и один четвертьфинальный поединок состоятся на стадионе в Санкт-Петербурге. Кроме того, это будет первое европейское первенство, где в финальной стадии выступят 24 команды.