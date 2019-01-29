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29.01.2019 11:30
Рубрика: Спорт

Стала известна дата начала продаж билетов на матчи Евро-2020

Текст: Данила Жиляев

Стала известна дата начала продаж билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Фото: AP Photo/Tim Ireland Фото: AP Photo/Tim Ireland
Фото: AP Photo/Tim Ireland
Фото: РИА Новости
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Продажи начнутся 12 июня 2019 года - ровно за год до старта турнира. В промежуток с 12 июня до 12 июля подать заявки на билетном портале турнира может сделать любой желающий. Для этого необходимо пройти по ссылке: https://euro2020.tickets.uefa.com. Несомненно, заявок будет больше, чем доступных билетов, потому, как это было и в случае с чемпионатом мира-2018 в России, обладателей билетов определит жеребьевка.

Вне зависимости от сроков подачи заявки, возможности каждого соискателя будут равны. Итоги будут подведены до конца августа. Однако дальнейший формат продаж отличается от того, что был в преддверии ЧМ-2018. В декабре смогут подать заявки болельщики тех сборных, которые пробились в финальную стадию турнира через отборочный этап. А поклонники национальных команд, которые получат право на участие в Евро-2020 через стыковые матчи, будут подавать заявки в апреле.

Чемпионат Европы 2020 года впервые в истории пройдет в 12 странах. В том числе, матчи турнира примет и Россия - три игры группового этапа и один четвертьфинальный поединок состоятся на стадионе в Санкт-Петербурге. Кроме того, это будет первое европейское первенство, где в финальной стадии выступят 24 команды.

 

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