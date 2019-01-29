Станислав Любшин: Машков обозначил, каким должен быть его театр

После 20 лет на сцену Театра Табакова вернулся Владимир Машков. Его новая работа - спектакль "Матросская тишина", который уже когда-то был в репертуаре Театра-студии Табакова и ставший в свое время знаковым. Своими впечатлениями от увиденного с "РГ" поделился актер Станислав Любшин.

- Это такой потрясающе искренний спектакль! - говорит Станислав Андреевич. О том - как важно чувствовать, что ты нужен каждому из близких… Я считаю - художественное событие. Хотелось, чтобы как можно больше людей его увидело. Как Володя Машков здорово играл! Он явился на сцену, пропустив много лет - не потому, что она ему была не дорога, а так у него складывалась жизнь. Он восстановился. Он не был в спектакле просто солистом, он был человеком, который объединил всех, и рассказал про наше военное детство, про страшную войну, через которую прошли люди… Он сумел так тонко прожить все сложнейшие ситуации. Именно прожить, показав пример того, чем дорог русский театр. У Володи это очередная гениальная работа. Как он тактичен, когда рассказывает о судьбе человека, с какой любовью относится и к своему персонажу, которого играет, и ко всем остальным, кто рядом с ним. Печальный, трагический рассказ о нашей жизни. И в то же время - такой светлый спектакль. В нем и боль, и свет, и надежда…

А какую команду он собрал! Партнеры, его товарищи - потрясающие Сергей Угрюмов, Андрей Смоляков, и юные актеры, - если вы спросите про зрительское восприятие, мы не думаем, когда идет спектакль, что это артисты - мы видим не персонажей, а людей.

В зале такое сострадание, такая боль и такой нерв. И такие впечатления надолго в человеке остаются. Мятущаяся жизнь - она не может сильные потрясения перечеркнуть или ослабить. Несмотря на все темпоритмы...

Вот закончился спектакль. Мы ушли, актеры разошлись, а их герои остаются в нашем сознании, в нашей памяти. И нам с этим дальше продолжать жить. Со всеми людьми, которых мы видели - для нас это были действительно живые люди с их очень сложными внутренними страданиями, проблемами, которые перед каждым в какой-то момент возникают. И каждый человек выглядел человеком - со своей удачной или неудачной жизнью…

Владимир Машков задал планку. Хотя планка - нехорошее слово. Он обозначил план своих идей, каким должен быть его театр. Объявил зрителям и всем остальных, кто ему симпатизирует - вот куда мы пойдем, вот как мы предлагаем. А можно и дальше, и выше, но ниже - нельзя. Это праздник. И это радость - видеть живую жизнь на сцене. И дай Бог не раз еще пережить ему этот успех.