Т-90С сфотографировали на территории вьетнамской танковой части

Т-90С во вьетнамской танковой части. Фото: https://t.co/WbmCCrc9ls pic.twitter.com/XQMwczfwux— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 29 января 2019 г.
По всей видимости, пока идет первоначальный этап. Впереди интенсивные занятия по вождению в дневных и ночных условиях, приобретение навыков по преодолению водных преград по дну.
Наводчики-операторы, в свою очередь, освоят вооружение, в том числе проведут стрельбы с применением управляемого ракетного вооружения.
Далее предстоят занятия в составе взводов, рот, батальона, а также учения всей танковой бригады, в которую поступили эти боевые машины.
Первая информация о прибытии в Юго-Восточную Азию "девяностых" была обнародована в первых числах января текущего года. Боевая техника была доставлена морем. В общей сложности Вьетнам получил пока 32 танка - половину из закупленных.
Данная модификация Т-90С прошла адаптацию под местные климатические условия, в частности на них установлен специальный кондиционер.