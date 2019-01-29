Телеканал "Победа" появится в России уже этой весной

Сегодня в Москве начала работу ежегодная выставка CSTB 2019. И уже в первый день работы выставки "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС) представил новый масштабный проект "Цифрового Телесемейства", который будет запущен весной 2019 года. Речь идет о новом телеканале "Победа", его создание приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На презентации говорилось о том, что Великая Победа - самое важное событие в отечественной истории последнего столетия.

"Война затронула каждую семью. Но несмотря на то, что осталось несчетное количество свидетельств, - за десятилетия, прошедшие с той поры, многое стало теряться из вида: выросли поколения, для которых все это "где-то там", за горизонтами реальной истории. В преддверии юбилейной даты - 75-летия Победы - мы хотим открыть и перечитать эту книгу заново: вспомнить детали, взглянуть на факты сквозь призму времени", - рассказали о своем проекте представители телеканала.

Они также отметили, что за прошедшие годы телевидение и кинематограф создали такое количество контента о событиях того времени, что его трудно уместить даже в отдельный круглосуточный телеканал, поэтому многое давно уже не было в эфире, а для большинства зрителей тот или иной художественный фильм, документальная работа наверняка станет открытием.

Кроме того, существуют документы и видеосвидетельства, которые до сих пор лежали на полках, и только сейчас они становятся доступны широкой аудитории. На основании этих уникальных материалов будет предпринята попытка реконструкции реальных событий, например, тех, которые день за днем происходили в Ставке Верховного Главнокомандования. Вновь открытые кадры, расследования и воспоминания дают возможность создать максимально объемную картину Великой Отечественной войны.

Важным элементом контента телеканала станет рассказ об участниках акции "Бессмертный полк": "Мы создаем телеканал "Победа" в том числе для того, чтобы дать возможность этим историям попасть на экран, остаться в документальной летописи".

Также на канале расскажут о находках и открытиях воинов-поисковиков. "Всех нас до сих пор окружают следы войны: поисковики постоянно находят новые и новые артефакты, связанные с подвигами и трагедиями. Стать свидетелем этих событий вы сможете вместе с телеканалом "Победа", - отметили в ПКВС.

Прямая речь

Алексей Ефимов, генеральный директор ПКВС:

- У нашей аудитории несомненно есть значительный запрос на истории военных лет - об этом свидетельствует и успех выходящих в прокат фильмов, и рейтинги программ соответствующей тематики на федеральных каналах. В современном российском обществе память о Великой Отечественной и празднование Дня Победы остаются важнейшим объединяющим людей фактором, обеспечивающим причастность к нации. Поэтому мы не сомневаемся в успехе нашего нового проекта и уверены в востребованности как у более старших, так и у молодых зрителей.

Где смотреть

Телеканал "Победа" будет доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории всей Российской Федерации.