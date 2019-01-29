Топилин: Минтруд к 2020 году актуализирует потребительскую корзину

Министерство труда и соцзащиты планирует в течение ближайших двух лет провести расчеты по пересмотру потребительской корзины. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Топилин напомнил, что в прошлом году был увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума (ПМ). После двукратного повышения он составил 11 280 рублей.

"Когда мы принимали это решение, тогда продлили действие корзины с тем, чтобы "не бежать за хвостом". Нам нужно было зафиксировать прожиточный минимум, осуществить повышение МРОТ до существующего ПМ, и мы тогда договорились о том, что в течение 2018-2020 годов будем работать над актуализацией потребительской корзины", - пояснил он.

"Нам нужно будет в течение 2019-2020 года подготовить все необходимые расчеты, обоснования, предложения по пересмотру потребительской корзины", - заявил министр.

В ведомстве рассчитывают внести необходимые изменения в законодательство в ходе весенней сессии парламента 2020 года, "чтобы это все могло лечь уже в основу бюджетного процесса".

"Переговоры с профессиональными союзами и с работодателями и финансовые расчеты будут достаточно непростыми, потому что это касается серьезных финансовых средств", - полагает Максим Топилин.