Топилин: Очереди в ясли исчезнут к 2021 году

Министерство труда рассчитывает, что к 2021 году очереди на устройство детей от полутора до трех лет в ясли будут полностью ликвидированы. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Зампред комитета Елена Бибикова предложила продлить до трех лет срок выплаты пособия на ребенка, которого родители не смогли устроить в ясли.

По словам министра, в ведомстве намерены решать эту проблему иначе. "Что касается ситуации с яслями от полутора до трех лет, то мы планируем иной способ, все это заложено в федеральном бюджете. Это ликвидация очередей с полутора до трех лет к 2021 году", - заявил он.

В рамках этой программы создается 255 тысяч дополнительных мест в яслях, проинформировал Топилин, средства на это уже заложены в федеральном бюджете и региональных бюджетах. "Есть определенные нюансы в регионах, но вопрос этот будет закрыт к 2021 году", - заверил он.