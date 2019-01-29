Трамп: Экс-главе Starbucks не хватит смелости для участия в выборах

Президент США Дональд Трамп убежден, что экс-главе Starbucks Говарду Шульцу не хватит смелости бросить ему вызов и выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter в ответ на заявление Шульца о том, что тот всерьез рассматривает возможность своего участия в борьбе за пост главы государства в качестве независимого кандидата.

Об этом бизнесмен сообщил во время интервью телеканалу CBS. По мнению Шульца, американцы устали от двухпартийной политической системы и могут проголосовать за альтернативного кандидата, пишет ТАСС.

"Я смотрел его выступление, и я согласен с ним, что он не самый "умный человек". Кроме того, у Америки такой уже есть! Надеюсь только, что Starbucks будет продолжать платить мне за аренду Trump Tower!", - написал Трамп. Сам он не раз уже заявлял о планах участвовать в президентской гонке будущего года.

По данным CNN, экс-госсекретарь США 71-летняя Хиллари Клинтон также не исключает своего участия в борьбе за пост президента страны в 2020 году. Исходя из того, что по итогам выборов 2016 года Клинтон набрала больше голосов избирателей, чем Трамп, бывшая первая леди убеждена, что не должна полностью отказываться от возможности баллотироваться на пост главы государства.

Напомним, съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится в июле 2020 года. Республиканцы проведут свой съезд в августе будущего года. Отметим, что 59-е выборы президента США состоятся третьего ноября 2020 года.