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29.01.2019 03:49
Рубрика: В мире

Трамп согласился выступить с посланием Конгрессу пятого февраля

Президент США Дональд Трамп принял приглашение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси выступить с ежегодной речью "О положении страны" в Конгрессе пятого февраля. Об этом говорится в официальном письме Трампа, адресованном Пелоси, которое распространил Белый дом.

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В послании американский лидер отмечает, что это большая честь принять приглашение, а также подчеркивает, что ему "необходимо рассказать замечательную историю и достичь еще большего", - цитирует РИА Новости.

Ранее речь главы Белого дома была запланирована на 29 января. Однако Нэнси Пелоси заявила, что не позволит президенту выступить в законодательном органе до тех пор, пока федеральное правительство не возобновит работу. После того, как Трамп уступил демократам и подписал в пятницу временный бюджет сроком на три недели, прекратив "шатдаун", Пелоси снова направила президенту приглашение выступить в Конгрессе.

По данным телекомпании CNN, Трамп планирует практически целиком посвятить свое ежегодное послание "О положении страны" бюджетному кризису, приведшему к частичной приостановке работы правительства США.

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