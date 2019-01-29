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29.01.2019 15:13
Рубрика: В мире

В Австрии неизвестные призвали расправляться с женщинами

Текст: Александр Саможнев

В небольшом городке Брук-ан-дер-Лайта в земле Нижняя Австрия неизвестные лица расклеили угрожающие плакаты с призывом расправляться с женщинами. Это обстоятельство вызвало обеспокоенность правоохранителей. За первые недели января в стране насильственной смертью погибли пять представительниц женского пола, сообщает телеканал Oe24.

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По свидетельствам очевидцев, плакаты появились в центральной части города на Кернерплатц. Видимо, расчет был на то, что их увидят много людей. Администрация распорядились устранить человеконенавистнические наклейки, и обратилась в полицию. К розыскам злоумышленников подключилось ведомства по охране конституции. Плакаты появились именно в тот момент, когда в стране развернулась дискуссия о насилии против женщин. Мероприятия по этой теме проходят на разном уровне, к ним также подключились политические партии. "Такие плакаты не должны появляться в демократической стране. Насилие над женщинами является отражением правового состояния общества", - заявила официальный представитель партии "зеленых" Сильвия Мозер.

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По данным информационного агентства APA, в 2018 году в Австрии была зафиксирована смерть 41 женщины. Годом ранее жизни по различным обстоятельствам лишились 36 дам. В основном представительницы слабого пола пали жертвой лиц из близкого или родственного окружения. Статистика показывает, что в 46 процентах смертей виноваты супруги, в 25 процентах - бывшие мужья, в 19 процентах - близкие родственники, в 10 процентах - знакомые, коллеги по работе и соседи.

"Австрия - страна трагического рекорда", - под таким заголовком вышел очередной номер издания Ассоциации австрийских криминалистов. Специалисты отмечают, что только в Альпийской республике из всех стран Европы процентное соотношение женщин в общем количестве смертей самое большое.

В мире Европа Австрия
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