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29.01.2019 20:20
Рубрика: Экономика

Восстание людей

В ЕС растет страх перед конкуренцией с роботами
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(7777)
Люди все больше считают роботов не просто бездушными машинами, но по сути новым социальным классом, с которым им придется конкурировать на рынке труда. И эти страхи с каждым годом усиливаются. К таким выводам пришли исследователи сразу двух немецких университетов - в Вюрцбурге и Линце, пишет Die Welt.

В опросах, на которые опираются социологи, приняли участие 80 тысяч жителей стран ЕС, из них - 1600 немцев. Они показали, что "население стало относиться к роботам гораздо менее благожелательно, чем еще несколько лет назад", а в ФРГ "этот скепсис проявляется сильнее, чем в среднем по Европе". Главное опасение состоит в том, что роботизированные машины "начнут отнимать у граждан рабочие места", вытесняя обычных работников из таких сфер, как медицина или уход за больными.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Как остаться востребованным на рынке труда

По данным Федерального статистического ведомства Германии, каждое второе предприятие в стране уже использует труд роботов - например, при сварочных или лакировальных работах, а также на транспорте или автомойках. Между тем даже в таких странах, как Япония, где разработки в области робототехники активно внедряются в жизнь, машины пока все же проигрывают людям. Недавно "РГ" писала о том, что владельцам экспериментального отеля "Хэнна" в префектуре Нагасаки, которые набрали в штат 27 роботов, пришлось уволить почти половину за профнепригодность.

Экономика Работа Занятость Роботы: настоящее и будущее
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