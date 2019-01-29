В Госдуме назвали план ОБСЕ по Донбассу "сырым”

Новости

Культовый хоррор "Кэндимен" перезапустят 16:45
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок 16:35
Путин встретится с Додоном и обсудит с министрами будущее туризма 16:23
В Татарстане скончался экс-участник рок-группы "АнимациЯ" 16:17
Курганские больницы проверят после сообщений о минировании 16:13
Марокко за счет ЕС возвело новые заграждения вокруг Сеуты и Мелильи 16:08
Украинского радикала заочно арестовали по делу о нападении на посольство РФ в Киеве 16:01
Renault отзывает машины из-за проблем с подушками безопасности 16:01
Боевые стрельбы "Касимова" в Черном море показали на видео 15:53
В Краснодаре суд признал банк "Первомайский" банкротом 15:53
Владимир Раевский стал участником проекта "Басни Крылова. Прочитаем вместе" 15:48
Посол США в Польше рассылает письма с угрозами 15:48
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве 15:42
На Ставрополье силовики изъяли 1,8 килограмма героина 15:39
Находящуюся в розыске свердловчанку выдало селфи в соцсетях 15:36
Власти Москвы призвали горожан не заходить за "ленточки" у домов 15:35
В школы Ханты-Мансийска поступили сообщения о минировании 15:34
Легендарные советские "Волги" отправили покорять Европу 15:19
В Бурятии отстранили учителя, заставившего детей надеть противогазы 15:14
В Австрии неизвестные призвали расправляться с женщинами 15:13
Военные снесли в Арктике 432 здания, в которых поселились белые медведи 15:10
На Среднем Урале на снос бараков выделят 14 млрд рублей 15:06
Средний Урал стал лучшим в стране по оказанию госуслуг в строительстве 15:02
В Москве потеплеет до курортных значений 14:57
В Испании оштрафуют строителей, причастных к гибели 2-летнего малыша 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 16:30
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали план ОБСЕ по Донбассу "сырым”

Текст: Татьяна Замахина
Новый план по достижению мира на Донбассе от спецпредставителя ОБСЕ по Украине - самопиар, либо показатель невежества. Об этом заявил депутат ГД от республики Крым Руслан Бальбек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил, что предложен новый план урегулирования в регионе. Речь идет о вводе совместной миссии ООН и ОБСЕ во главе со спецпредставителем. План должен быть одобрен "нормандской четверкой", то есть Россией, Францией, Германией и Украиной.

Фото: AP Photo/Sergei Grits
В ДНР отвергли "новый план" от ОБСЕ

План был одобрен на "междусобойчике", что является неуважением по отношению к другим участникам переговорного процесса, заявил Бальбек, которого цитирует RT.

- Этот документ - либо самопиар, либо показатель полного невежества автора, - считает парламентарий.

Также он назвал предложенную версию плана "сырой".

Подыгрывать только одной стороне - позор для любого миротворцы, - заявил Бальбек.

Единственный честный и работоспособный план утвердили на Минске-2, подчеркнул он.

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что "это лишь один из многочисленных планов, которые сейчас циркулируют, которые различные посредники пытаются предложить”.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

У картины Куинджи обнаружили незначительные повреждения
Лавров: США открыто идут на свержение власти в Венесуэле
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок