В Госдуме назвали план ОБСЕ по Донбассу "сырым”

Новый план по достижению мира на Донбассе от спецпредставителя ОБСЕ по Украине - самопиар, либо показатель невежества. Об этом заявил депутат ГД от республики Крым Руслан Бальбек.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил, что предложен новый план урегулирования в регионе. Речь идет о вводе совместной миссии ООН и ОБСЕ во главе со спецпредставителем. План должен быть одобрен "нормандской четверкой", то есть Россией, Францией, Германией и Украиной.

План был одобрен на "междусобойчике", что является неуважением по отношению к другим участникам переговорного процесса, заявил Бальбек, которого цитирует RT.

- Этот документ - либо самопиар, либо показатель полного невежества автора, - считает парламентарий.

Также он назвал предложенную версию плана "сырой".

Подыгрывать только одной стороне - позор для любого миротворцы, - заявил Бальбек.

Единственный честный и работоспособный план утвердили на Минске-2, подчеркнул он.

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что "это лишь один из многочисленных планов, которые сейчас циркулируют, которые различные посредники пытаются предложить”.