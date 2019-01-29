В Huawei заявили о непричастности к делам, в которых их обвиняют США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei заявила на своей странице в Twitter, что непричастна к тем преступлениям, в которых ее обвиняют США.

"Huawei, включая филиалы и дочерние структуры, отрицает свою причастность к совершению какого-либо из нарушений законодательства США, обозначенных в списке", - сказано в посте компании. Также руководство фирмы выражает надежду на то, что "американский суд придет к такому же выводу".

Речь идет о списке из 23 пунктов, предъявленном ранее руководству компании во главе с ее финансовым директором Мэн Вэньчжоу, задержанной в декабре 2018 года в Канаде дочери основателя компании. О факте предъявления такого списка объявил и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер.

В числе обвинений, предъявленных американской стороной к Huawei и ее дочерним предприятиям в США - Huawei Device USA и Skycom, присутствует, в частности, подозрение в краже технологий, использованных компанией T-Mobile (США) для проверок смартфонов.