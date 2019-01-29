В Иране считают Россию надежным и перспективным партнером в регионе

Иран не сомневается в России, как в надежном партнере в решении международных и региональных проблем, и выступает за углубление сотрудничества Тегерана с Москвой. С таким заявлением выступил главный советник духовного лидера ИРИ генерал-майор Хасан Фирузабади.

"Между РФ и Ираном сложились крепкие политические отношения, что неоднократно подтверждали лидеры двух стран", - сказал военный агентству IRNA.

По мнению Фирузабади, напряженная международная обстановка, которая складывается на планете, требует от РФ и Ираном еще большей координации и взаимодействия.

"Принимая во внимание ситуацию в Европе и США, отношения между Ираном и Россией, особенно в регионе Западной Азии должны в ближайшем будущем стать еще крепче", - считает советник главнокомандующего ВС Исламской Республики.

При этом он подверг сомнению правильность высказываний некоторых иранских депутатов, которые в последнее время утверждают, что Москва косвенно способствует Израилю заставить Тегеран свернуть свое военное присутствие в Сирии.

"Сомнительно, что руководители России пойдут на какие-либо соглашения против интересов Ирана", - подчеркнул Фирузабади.