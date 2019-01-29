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29.01.2019 14:45
Рубрика: В мире

В Италии ввели "гражданский доход"

Текст: Нива Миракян (Рим)

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет-закон о проведении в стране пенсионной реформы и введении минимального содержания для малоимущих.

Фото: AFP
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Оба пункта были ключевыми в предвыборной программе Движения "5 звезд" - одной из партий, вошедших в действующее коалиционное правительство. Пойдя наперекор Европе и заручившись поддержкой своих соратников по коалиционному кабинету - партии "Лига", Совет министров Италии принял эту норму около двух недель назад.

Для его вступления в силу требовалась лишь подпись президента и публикация в официальной газете. Однако остается одно "но": декрет-закон теряет силу, если парламент не преобразует его в закон в течение 60 дней. Такой сценарий, впрочем, практически исключен, так как "Лига" и "Пять звезд" обладают большинством в обеих палатах.

"Это два мероприятия, которые являются не просто электоральными обещаниями, а составляют проект социальной и экономической политики, которым мы искренне гордимся", - подчеркивает премьер Италии Джузеппе Конте.

Фото: Ennio Gurrera / wikipedia.org
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Нормативный акт, под которым поставил подпись глава государства, предполагает введение так называемой "квоты 100". Она дает право гражданам Италии выходить на пенсию, если сумма трудового стажа и возраста равна 100. К примеру, при общем стаже 38 лет 62-летние итальянцы могут впредь позволить себе спокойно уйти на заслуженный отдых. Под закон попадает почти любой житель страны, который начал работать до 29 лет и не делал длительных перерывов. При этом чем старше человек, тем меньший стаж ему понадобиться для выхода на пенсию. Так, итальянцам, достигнувшим 70-ти лет, достаточно продемонстрировать наличие 30-летнего стажа.

В 2011-м году на фоне финансового кризиса пенсионный возраст в Италии был увеличен до 67 лет. С введением новой квоты правительство надеется освободить рабочие места и упростить проникновение на рынок труда для молодых специалистов. Новый механизм планируется внедрить для работников частного сектора в апреле, а для госслужащих ближе к концу лета.

Фото: REUTERS
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Кроме того, закон вводит дополнительные социальные выплаты под общим названием "гражданский доход". Он предназначен для безработных и малообеспеченных граждан, которые по доходам находятся ниже уровня абсолютной бедности. Под абсолютной бедностью в Италии подразумевается невозможность приобрести пакет основных товаров и услуг, необходимых для нормального существования. К такой категории населения на сегодняшний день принадлежат 5 миллионов граждан. Однако, порог бедности разнится в зависимости от региона и размера населенного пункта: на юге страны он начинается с 560 евро, в центральных районах Севера этот показатель приближается к 820 евро. Размер материальной помощи будет зависеть от количества человек в семье, их дохода, объема сбережений, наличия недвижимости и транспортных средств. В среднем, он будет колебаться от 780 евро на одного человека и до 1032 евро на семью. Несмотря на опасения многих потенциальных работодателей, предположивших, что с введением заманчивого пособия итальянцы автоматически прекратят поиски работы и сядут на шею государства, выплата "гражданского дохода" будет осуществятся при соблюдении ряда условий. Так, его выдача будет ограничена полуторагодичным сроком. Кроме того, получатель должен будет подписать соглашение, которое обязывает его откликаться на одно из предложений о работе от службы занятости в любой точке страны, либо пройти курсы переквалификации.

При этом, по оценкам экономистов, только в 2019-м году реализация пенсионной реформы и введение "гражданского дохода" обойдутся с огромным трудом "одобренному" Европой дефицитному бюджету Италии в 11 миллиардов евро.

В мире Европа Италия
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