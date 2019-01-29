В Китае казнили убившего 15 человек водителя

В Китае казнили Ян Цзаньюня, убившего в сентябре 2018 года 15 человек в ходе атаки на толпу жителей города Хэнъян.

О казни стало известно во вторник, 29 января, из сообщения народного суда Хэнъяна об исполнении приговора о высшей мере наказания за "угрозу общественной безопасности опасными методами". Казань была совершена 18 января.

Цзаньюнь совершил преступление 12 сентября прошлого года. На автомобиле Land Rover он заехал на городскую площадь, где совершил наезд на толпу местных жителей. После этого мужчина вышел из машины с лопатой и ножом и стал нападать на тех, кому посчастливилось избежать первой атаки. В результате 15 человек погибли, 43 были ранены.

Отмечается, что полиция назвала преступника "мстительным рецидивистом", указав, что он привлекался ранее к ответственности по делам, связанным с наркотиками, воровством и умышленным причинением вреда, передает Сhannel News Asia.