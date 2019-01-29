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29.01.2019 19:38
Рубрика: В мире

В Китае казнили убившего 15 человек водителя

В Китае казнили Ян Цзаньюня, убившего в сентябре 2018 года 15 человек в ходе атаки на толпу жителей города Хэнъян.

О казни стало известно во вторник, 29 января, из сообщения народного суда Хэнъяна об исполнении приговора о высшей мере наказания за "угрозу общественной безопасности опасными методами". Казань была совершена 18 января.

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Цзаньюнь совершил преступление 12 сентября прошлого года. На автомобиле Land Rover он заехал на городскую площадь, где совершил наезд на толпу местных жителей. После этого мужчина вышел из машины с лопатой и ножом и стал нападать на тех, кому посчастливилось избежать первой атаки. В результате 15 человек погибли, 43 были ранены.

Отмечается, что полиция назвала преступника "мстительным рецидивистом", указав, что он привлекался ранее к ответственности по делам, связанным с наркотиками, воровством и умышленным причинением вреда, передает Сhannel News Asia.

В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей
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