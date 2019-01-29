В метро Мехико за четыре года без вести пропали 153 человека

Метрополитен Мехико в последние четыре года превратился в настоящий "бермудский треугольник". Как пишет El Pais, в нем бесследно исчезли как 153 человека.

Только в прошлом году было начато 43 расследования, впрочем, 65 процентов из них вскоре были закрыты - после обнаружения объявленных в розыск. Но 35 процентов дел так и остались нераскрытыми.

Хотя в метро Мехико установлено 3417 камер безопасности, они охватывают далеко не всю территорию подземки. Некоторые из 195 станций остаются вне системы видеоконтроля. К тому же входы в метро оснащены камерами, относящимся не к метрополитену, а к городской системе наблюдения. И власти Мехико пока никак не могут интегрировать их.

Другая проблема заключается в том, что расследование полиция может начать только после того, как получит заявление о пропаже человека. По мнению следователей, люди становятся жертвами похитителей. А потому они просят всех, кто смог ускользнуть от преступников, сообщать об этом (многие опасаются делать это, поскольку из-за коррупции личные данные пострадавших могут оказаться в руках нападавших).

Интересно, что метро Мехико было одним из немногих, пошедших на создание вагонов только для женщин, чтобы пресечь сексуальные домогательства, на которые поступало много жалоб. И это при том, что городской поземкой ежедневно пользуется 5,5 миллиона пассажиров (второе место в мире после Нью-Дели).