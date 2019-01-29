В Минкомсвязи предложили формулу "запуска" регионального цифрового ТВ

Глава Минкомсвязи Константин Носков предлагает запускать цифровое региональное вещание (третий мультиплекс из десяти телеканалов) там, где региональные власти или субъекты РФ смогут оплатить услуги по вещанию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Как пояснил он в рамках "открытого диалога" в Совете Федерации, речь идет не о сплошном вещании третьего мультиплекса, а о локальном.

В Минкомсвязи уже подсчитали, сколько это будет стоить каждому из регионов. По предварительным расчетам, в Ненецком автономном округе вещание регионального мультиплекса будет стоить примерно 106 миллионов рублей в год, в Калининграде - 213 миллионов рублей, в Свердловской области - 418 миллионов рублей, в Белгородской - 230 миллионов рублей.

Если в рамках мультиплекса будет вещать максимальное число каналов - десять, то они будут платить за услуги передачи сигнала поровну. Если один канал готов поучаствовать в проекте, то он должен быть готов компенсировать все траты на вещание. Пока это только предложения, ведомство намерено направить их для обсуждения в правительство.

Есть еще один вариант: в эфире федерального канала "Общественное телевидение России" (ОТР) сделать две вставки для эфира региональных каналов, по два часа. Сейчас прорабатываются технологические вопросы, как именно дать возможность выходить в цифровой эфир в своем регионе 81 каналу. Но и за это им придется платить (40 миллионов рублей единоразовый взнос и 35 миллионов ежегодно).