Во вторник в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, прошла торжественная церемония открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов, в которой участвовали 1300 ученых из 80 стран. Они подчеркнули, что работа Менделеева - одно из самых выдающихся достижений за всю историю не только отечественной, но мировой науки. Оно начало новую эру в истории химии и ряде смежных наук. Взамен разрозненных сведений об элементах и соединениях Менделеевым создана стройная система знаний. Ученые получили уникальный инструмент, который позволяет предсказывать новые элементы.
Многие ученые называют работу Менделеева научным подвигом. По сути, он открыл дверь, в которую до него стучались самые авторитетные ученые мира. Напомним, что к середине XIX века было известно 63 химических элемента, и химики пытались объединить их в единую концепцию. Предлагалось множество разных вариантов, но не один не был работоспособным. В опубликованной в 1869 году статье Менделеев предположил, что с ростом атомной массы химические свойства элементов меняются не монотонно, а периодически. После определенного количества разных по свойствам элементов, свойства начинают повторяться. Менделеев оставил пробелы в таблице для неоткрытых элементов и предсказал нескольких новых элементов. Эти расчеты подтвердились - галлий, скандий и германий полностью соответствовали тем свойствам, которые им приписал Менделеев.
Дальнейшее развитие периодической системы связано с заполнением пустых клеток, куда помещались новые элементы: благородные газы, природные и искусственно полученные радиоактивные элементы. В последние годы таблицу пополнили сразу четыре новых элемента: 113 нихоний, 115 московий, 117 теннессин, 118 оганесон, названный в честь российского ученого Юрия Оганесяна.
Международный год Периодической таблицы пройдет под эгидой ЮНЕСКО в нескольких странах мира. Состоятся научные конференции, выставки, конкурсы молодых ученых и т.д. Для России это будет особый год. Он должен способствовать международному признанию заслуг великого русского ученого, укреплению престижа и популяризации отечественной науки. Во всех регионах страны пройдет более 500 научно-популярных и образовательных мероприятий, посвященных выдающемуся открытию, которые привлекут молодежь к науке и ее достижениям.
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