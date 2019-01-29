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Рубрика: Общество

Элементарно!

В Париже объявлено об открытии Международного года Периодической таблицы химических элементов
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(7777)
В этом году российский ученый Юрий Оганесян может стать нобелевским лауреатом по химии, в честь которого назван новый элемент Периодической таблицы, сказал в одном из интервью "РГ" президент Российской академии наук Александр Сергеев. Дело в том, что 2019 год провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Она была опубликована великим Менделеевым 150 лет назад.
Менделеев оставил пробелы в таблице для неоткрытых элементов и предсказал нескольких новых. Фото: Welcomia/ iStock Менделеев оставил пробелы в таблице для неоткрытых элементов и предсказал нескольких новых. Фото: Welcomia/ iStock
Менделеев оставил пробелы в таблице для неоткрытых элементов и предсказал нескольких новых. Фото: Welcomia/ iStock

Во вторник в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, прошла торжественная церемония открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов, в которой участвовали 1300 ученых из 80 стран. Они подчеркнули, что работа Менделеева - одно из самых выдающихся достижений за всю историю не только отечественной, но мировой науки. Оно начало новую эру в истории химии и ряде смежных наук. Взамен разрозненных сведений об элементах и соединениях Менделеевым создана стройная система знаний. Ученые получили уникальный инструмент, который позволяет предсказывать новые элементы.

Менделеев создал уникальный инструмент, который позволяет предсказывать новые элементы

Многие ученые называют работу Менделеева научным подвигом. По сути, он открыл дверь, в которую до него стучались самые авторитетные ученые мира. Напомним, что к середине XIX века было известно 63 химических элемента, и химики пытались объединить их в единую концепцию. Предлагалось множество разных вариантов, но не один не был работоспособным. В опубликованной в 1869 году статье Менделеев предположил, что с ростом атомной массы химические свойства элементов меняются не монотонно, а периодически. После определенного количества разных по свойствам элементов, свойства начинают повторяться. Менделеев оставил пробелы в таблице для неоткрытых элементов и предсказал нескольких новых элементов. Эти расчеты подтвердились - галлий, скандий и германий полностью соответствовали тем свойствам, которые им приписал Менделеев.

Фото: iStock
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Дальнейшее развитие периодической системы связано с заполнением пустых клеток, куда помещались новые элементы: благородные газы, природные и искусственно полученные радиоактивные элементы. В последние годы таблицу пополнили сразу четыре новых элемента: 113 нихоний, 115 московий, 117 теннессин, 118 оганесон, названный в честь российского ученого Юрия Оганесяна.
Международный год Периодической таблицы пройдет под эгидой ЮНЕСКО в нескольких странах мира. Состоятся научные конференции, выставки, конкурсы молодых ученых и т.д. Для России это будет особый год. Он должен способствовать международному признанию заслуг великого русского ученого, укреплению престижа и популяризации отечественной науки. Во всех регионах страны пройдет более 500 научно-популярных и образовательных мероприятий, посвященных выдающемуся открытию, которые привлекут молодежь к науке и ее достижениям.

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