В Подмосковье после реставрации открывается музей-усадьба "Мелихово"

Музей-усадьба Антона Чехова "Мелихово", что находится недалеко от подмосковного Чехова, впервые с 1960 года пережил реставрацию. И откроет двери в день рождения драматурга - 29 января. Сегодня вход на территорию усадьбы бесплатный.

При реставрации в главном доме усилили фундамент, перекрытия, внутренние стены и перегородки, отреставрировали чердачные перекрытия, подняли печи. Полностью отреставрировали архитектурно-декоративную отделку, в том числе, на фасаде дома, провели отделочные работы в интерьерах здания. Из новшеств для посетителей - в доме впервые откроется комната матери Антона Чехова Евгении Яковлевны, которая раньше не было представлена в экспозиции дома.

Сегодня в подмосковном Мелихово пройдут гала-концерт и награждение победителей Международного конкурса чтецких работ им. А.П. Чехова. Среди тем эссе, предложенных участникам - "Чехов и русская проза XIX века", "Чехов и его современники", "Чехов и Достоевский". А в мае по традиции на веранде дома, утопающей в сирени, пройдет юбилейный Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна".