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Рубрика: Культура

Спели и поговорили

В прокат вышел фильм о русском рэпе
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(7777)
Примечательно, что "Beef: русский хип-хоп" появился в кинотеатрах именно сейчас.
Баста один из главных персонажей нового фильма о хип-хопе. Фото: Сергей Петров/ ТАСС Баста один из главных персонажей нового фильма о хип-хопе. Фото: Сергей Петров/ ТАСС
Баста один из главных персонажей нового фильма о хип-хопе. Фото: Сергей Петров/ ТАСС

Отечественные рэперы захотели полнее представить свою культуру, где есть и действительно стоящие артисты, чьи концерты собирают стадионы, а треки демонстрируют музыкальные телеканалы, и те, кто добивается успеха благодаря хайпам и активности в социальных сетях... В отечественном хип-хопе ныне есть и свой мейнстрим и первопроходцы жанра, экспериментаторы. Есть сильные музыканты и поэты, а также и те, кто начитывает свои строчки под примитивный ритм-бокс с минимальными переменами в гармонии. Есть рейтинговые звезды, чьи треки всегда на слуху (как, например, "Сансара" или "Выпускной" Басты), и те, кто строит их на броских фразах и самолюбовании, но слушать становится скучно уже наутро...

Кто-то в итоге собирает "Олимпийский" (Баста, Тимати, Оксимирон, L One), а другие намного меньшую аудиторию в клубах или на тусовках: мир русского хип-хопа очень разный. И хорошо, что о нем наконец-то снят полновесный и спокойно-рассудительный фильм с массой концертных съемок и блицинтервью. Подробный и объективный, одна из задач которого, очевидно, и в том, чтобы доказать, что наша версия развития жанра отличается от американских стандартов, не случайно же в названии фильма не присутствует слово Rap - термин, который расшифровывается как "ритмическая американская поэзия". Российский хип-хоп идет своим путем и стал самостоятельным музыкальным явлением: разноплановым как по идеям, так и по музыкальному материалу. И об этом тоже фильм, автор и режиссер которого Рома Жиган справедливо дал высказаться всем тем представителям этого жанра, кто, по его мнению, этого заслуживает...

Фото: kinopoisk.ru
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Если бы "Beef: русский хип-хоп" снимал кто-то из звезд - Баста, Тимати, Noize MC или Гуф (все они, конечно, присутствуют на экране), то лента, возможно, получилась бы довольно эгоцентричной и субъективной. У Жигана были свои локальные хип-хоп проекты, но снимать он все-таки предпочел не о себе, а о 25-летнем становлении и развитии жанра. Отступая как модератор на второй план и давая прежде всего слово коллегам. Причем даже не включил в фильм собственные треки, обойдясь без саморекламы. Зато в итоге у него получилась цепкая хроника событий, обилие интересных взглядов прямо диаметральных по эстетическим вкусам артистов, мощное собрание концертных видео.

В фильм попали и пионеры коммерческого хип-хопа "Банд Эрос": кто не танцевал в начале нулевых на дискотеках под их гламурный и ироничный шлягер "Коламбия Пикчерс не представляет"?! Есть здесь и Мистер Малой из начала 90-х с треком "Буду погибать молодым", посвященным этой непростой поре нашей истории. И совсем новая группа "Хлеб", играющая пародийный рэп, и лидер многих итоговых хит-парадов 2018 года Jah Khalib, исполняющий треки с несомненными ориентальными веяниями.

Заново прислушиваясь и присматриваясь к истории отечественного хип-хопа, Жиган снял фильм и об этой музыке, и о том, о чем мечтают сами музыканты. Портрет получился пестрым, информативным, а каждый зритель сможет теперь выбрать для себя самое любимое направление жанра, не следуя только за броскими хайпами интернета.

Культура Кино и ТВ Наше кино Музыка с Александром Алексеевым
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