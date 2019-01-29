В России установили новые правила продажи молочных продуктов

Новости

Россия резко увеличила импорт пальмового масла 18:23
В Кировской области при пожаре погибли 16 собак 18:20
В Иране считают Россию надежным и перспективным партнером в регионе 18:19
В Арктике оттаял мир, замерший 40 тысяч лет назад 18:19
Эксперт рассказал, как отказаться от вредных пищевых привычек 18:14
В 2019 году в Москве благоустроят 50 улиц и площадей 18:13
Фигуристка Степанова: Тренеры прослезились после нашего выступления 18:02
Станислав Любшин: Машков обозначил, каким должен быть его театр 18:00
В Якутии добыли крупнейший алмаз 17:53
Чартер в Анталью вынужденно приземлился в Сочи из-за дебошира 17:44
Медведчук рассказал о плане создания автономного региона Донбасс 17:41
В Петербурге на учителя физкультуры завели дело после травмы ученика 17:37
Производители получат субсидии на развитие цифровых программ 17:34
Минкомсвязи прогнозирует рост зарплат на "Почте России" к 2024 г. в 1,5 раза 17:26
Во Франции арестовали пятерых сообщников террориста Шекатта 17:26
Воспитанников коррекционных школ Москвы прокатят на собачьих упряжках 17:20
Гроссмейстер Владимир Крамник объявил о завершении карьеры 17:17
США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы 17:13
В саратовской поликлинике пенсионерка умерла после укола 17:06
Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью 17:00
ОКБ рассказало о персональном кредитном рейтинге россиян 16:58
В метро Мехико за четыре года без вести пропали 153 человека 16:55
Эксперт: техосмотр автомобилей давным-давно является формальностью 16:55
Культовый хоррор "Кэндимен" перезапустят 16:45
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 17:54
Рубрика: Экономика

В России установили новые правила продажи молочных продуктов

Кабмин установил новые правила продажи молочных продуктов
Текст: Евгений Гайва, Владимир Кузьмин

С 1 июля этого года молоко и молочные продукты без содержания заменителей молочного жира поставят на прилавках отдельно от другой продукции и обозначат соответствующим образом. Такой порядок установлен в подписанном главой правительства постановлении, уточняющим правила розничной торговли.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Такая информация нужна, поскольку покупатель имеет право знать, что он приобретает, а в последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Эта технология имеет свои положительные стороны - позволяет снизить себестоимость, увеличить срок хранения, но не всегда об этом пишется на упаковке. И не все граждане хотят такие продукты покупать. Как считает Медведев, новые требования будут полезны малым и средним предприятиям, которые занимаются производством молока. Им не так просто наладить сбыт своей продукции из-за конкуренции с крупными производителями, особенно если они поставляют натуральное молоко и молочные продукты, у которых, как правило, короткий срок реализации. Теперь производителели, работающим без заменителя молочного жира, смогут привлечь внимание потребителей.

Фото: Photoxpress.ru
Какие продукты в разных странах подделывают чаще всего

В торговом зале или ином месте продажи размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира", гласит постановление. "Чтобы у ретейлеров было время на подготовку, новые правила будут действовать с середины года - с 1 июля", - добавил премьер.

Многим производителям молочных продуктов нововведение будет только на пользу. "Мы сами предлагали ввести эти правила еще несколько лет назад",- говорит председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая. Производители, не использующие заменители молочного жира, смогут лучше представить товар.

Но и те, кто использует, например, пальмовое масло, тоже не будут в убытке. Они и так должны указывать состав товара на упаковке. Учитывая, что продукты с заменителями дешевле, их продажи не должны упасть, полагает эксперт. "Каждый продукт имеет своего покупателя", - говорит она. И уточняет: товар на "пальме" производят не только крупные компании, но и средние, и малые.

Фото: Istock
Как изменились требования к маркировке молочной продукции

Зато некоторым торговым предприятиям, позиционирующим себя как магазины натуральной, полезной еды, придется понервничать. Им, вероятно, потребуется очистить свои полки от "фермерских" или "органических" товаров на заменителях. "Это был бы самый правильный шаг, так как некорректно вводить потребителя в заблуждение. К тому же тут есть и элемент недобросовестной конкуренции по отношению к другим сетям", - отмечает исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. "Информировать покупателей о составе продуктов нужно через подобную градацию их размещения на полке. Далеко не всегда потребитель четко понимает, из чего сделан товар", - добавляет он.

Больших расходов у торговых сетей выкладка молочной продукции на разные полки не вызовет, считает эксперт. Эта норма больше повлияет на маркетинг производителей. Каждому из них придется правильно позиционировать свой товар.

Экономика Товары и цены Правительство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы
Матвиенко: в 2019 году надо принять 20 законов по цифровой экономике
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок