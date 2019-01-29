В Совфеде отреагировали на новые обвинения США во вмешательстве в выборы

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал смехотворными новые обвинения Вашингтона во вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года.

Ранее такие подозрения высказал директор нацразведки США Дэн Коутс. По его словам, Россия намерена использовать соцсети для этих целей.

"Эти обвинения смехотворны, голословны. Их даже комментировать не надо и оправдываться, это чушь", - заявил Джабаров РИА Новости.

Сенатор полагает, что Вашингтон продолжит обвинять Москву в подобных попытках, даже если закрыть все соцсети. Особенно нелепо, по его мнению, такие обвинения звучат на фоне событий в Венесуэле, где руками США была предпринята попытка свержения законной власти.