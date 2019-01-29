В Тегеране запретили выгул собак в общественных местах

В столице Ирана введен запрет на прогулки с собаками в общественных местах, в первую очередь в городских парках. Об этом сообщил начальник полиции Тегерана Хоссейн Рахими.

"С санкции прокуратуры полиция вводит запрет на выгул собак в публичных местах, особенно в парках города. Владельцев животных, которые нарушат эти правила, ждут серьезные последствия", - приводит слова правоохранителя агентство Fars.

Рахими сообщил, что вводятся ограничения также и на перевозку собак в личных автомобилях.

Поводом для запрета стали частые обращения жителей Тегерана в полицию. Они жалуются на владельцев собак, которые выгуливают своих домашних животных в парках - излюбленных местах тегеранцев для проведения размеренного семейного отдыха. Кроме того, правоохранительными органами неоднократно фиксировались случаи нападения домашних собак на прохожих.