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29.01.2019 22:53
Рубрика: В мире

В Вашингтоне усомнились в победе Порошенко

Текст: Петр Лихоманов
В Вашингтоне пока не видят однозначной кандидатуры на победу в президентских выборах на Украине. Как полагают аналитики Национальной разведки США, действующий президент страны Петр Порошенко может проиграть и не выйти во второй тур голосования. Об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса, опубликованном на сайте спецслужбы.
Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

"Широкий круг кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера могут позволить оппонентам президента Петра Порошенко, а заодно и менее известным кандидатам и начинающим политикам, получить возможность апеллировать к неопределившемуся украинскому электорату", - говорится в докладе.

Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости
Порошенко перепутал даты во время выдвижения в президенты

Действительно, на сегодняшний день украинская социология прочит Петру Порошенко в лучшем случае третье место в первом туре - его с некоторым отрывом обходят лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский. Однако, в отличие от них, Порошенко может в ходе выборов широко задействовать административный ресурс - присутствие мэров крупных городов, и чиновников силовых ведомств на его выдвижении это подтверждает. Также социология в последнее время фиксирует значительное снижение его антирейтинга, на фоне остановки роста популярности того же Зеленского. Иными словами, борьба будет, по меньшей мере, равная, а окончательный результат определит не столько волеизъявление народа - о том, что фальсификации будут масштабными, говорят представители всех штабов, - а некий элитный консенсус, скрепленный позицией США.

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости
Тимошенко заверила в проигрыше Порошенко на президентских выборах

Примечательно, что Вашингтон никому из кандидатов пока явных симпатий не проявляет. Так, в своем свежем интервью посол США на Украине Мари Йованович на прямой вопрос ответила подчеркнуто расплывчато: "Кого поддерживают Соединенные Штаты на предстоящих выборах? Пожалуй, я вас не удивлю, если скажу, что мы поддерживаем украинский народ". Он также заявила о поддержке реформ, и выразила надежду, что "участники штабов кандидатов не будут бояться избиения или запугивания, что голоса не будут покупать за деньги".

Напомним, во вторник президент Порошенко объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Кроме него Центризбирком уже зарегистрировал 22 кандидата. Последним теоретически может стать экс-премьер Арсений Яценюк - съезд его партии "Народный фронт" назначен на 2 февраля, за день до окончания приема документов от кандидатов. Первый тур голосования на выборах президента Украины состоится 31 марта.

В мире экс-СССР Украина В мире США Выборы президента Украины-2019
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