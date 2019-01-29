Владимир Раевский стал участником проекта "Басни Крылова. Прочитаем вместе"

Телеведущий Владимир Раевский поучаствовал в проекте "Басни Крылова. Прочитаем вместе". Он прочитал басню "Две бочки.

Раевский работал на НТВ в проектах "Профессия репортер", "Наука 2.0", а с прошлого года начал вести программу "Научный Stand Up" на телеканале "Россия К". В нашем проекте уже немало участников - актеры, политики, телеведущие, музыканты - в том числе Алексей Гуськов, Вячеслав Бутусов, Ольга Васильева, Анастасия Орлова и многие другие.

Не упустите и вы свой шанс - присоединяйтесь к проекту "Российской газеты" и портала ГодЛитературы.РФ "Басни Крылова. Прочитаем вместе". Чтобы стать участником, нужно совсем немного - записать на видео одну из 236 басен Крылова и выложить ролик на YouTube с хэштегами #басниКрылова, #Крылов250, #читаембасни, #читаемКрылова. Формат видео - горизонтальный, в названии - имя чтеца и название басни, в описании страна и город. Лучшие ролики, отобранные организаторами проекта, войдут в видеокнигу. Напоминаем, что 13 февраля исполняется 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича, и отмечать его мы будем с новой видеокнигой.

Подробности проекта - на портале ГодЛитературы.РФ.