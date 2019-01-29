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29.01.2019 17:26
Рубрика: В мире

Во Франции арестовали пятерых сообщников террориста Шекатта

Текст: Александр Саможнев

Во французском Эльзасе правоохранительные органы арестовали пятерых сообщников террориста Шерифа Шекатта, устроившего 11 декабря 2018 года стрельбу на рождественском рынке в Страсбурге. Все задержанные являются членами одной семьи, сообщает портал журнала Le Point.

При задержании подозреваемые сопротивления не оказали. По данным правоохранительных органов, они снабжали  преступника оружием.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Напомним, 11 декабря прошлого года 29-летний Шекатт в 20.00 по местному времени открыл огонь из автоматического оружия на рождественском базаре в Страсбурге. В результате нападения погибли пятеро граждан. В это время года "европейская столица Рождества" привлекает десятки тысяч туристов.

Стрелявший попытался скрыться с места происшествия, однако патрулировавшие улицы военнослужащие открыли по нему огонь. В результате стрелок получил огнестрельные ранения. Спустя двое суток Шекатт в ходе поисковой операции был убит. По версии следствия, он присягал на верность ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство").

Шериф Шекатт был хорошо известен французской полиции. За 29 лет жизни у него было 27 судимостей. Одна из них - в Германии, где француз отсидел срок за кражу. Незадолго до случившегося к нему наведывались полицейские, но дома не застали.

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