Во Франции арестовали пятерых сообщников террориста Шекатта

Во французском Эльзасе правоохранительные органы арестовали пятерых сообщников террориста Шерифа Шекатта, устроившего 11 декабря 2018 года стрельбу на рождественском рынке в Страсбурге. Все задержанные являются членами одной семьи, сообщает портал журнала Le Point.

При задержании подозреваемые сопротивления не оказали. По данным правоохранительных органов, они снабжали преступника оружием.

Напомним, 11 декабря прошлого года 29-летний Шекатт в 20.00 по местному времени открыл огонь из автоматического оружия на рождественском базаре в Страсбурге. В результате нападения погибли пятеро граждан. В это время года "европейская столица Рождества" привлекает десятки тысяч туристов.

Стрелявший попытался скрыться с места происшествия, однако патрулировавшие улицы военнослужащие открыли по нему огонь. В результате стрелок получил огнестрельные ранения. Спустя двое суток Шекатт в ходе поисковой операции был убит. По версии следствия, он присягал на верность ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство").

Шериф Шекатт был хорошо известен французской полиции. За 29 лет жизни у него было 27 судимостей. Одна из них - в Германии, где француз отсидел срок за кражу. Незадолго до случившегося к нему наведывались полицейские, но дома не застали.