Замглавы Росгеологии уволен после скандала

Заместитель руководителя Росгеологии Руслан Горринг уволен по распоряжению министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

"После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации "Росгеология" глава Минприроды Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала - первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга и провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности. Гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор", - сообщают в министерстве.

Ранее в сети появилось видео, в котором Горринг неподобающим образом высказывается о работе в госкомпании, оно вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Росгеология провела проверку информации, появившейся в СМИ в отношении первого заместителя Генерального директора Руслана Горринга. "Подтверждающих фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации не установлено. В то же время с учетом обстоятельств появления данной информации контракт с указанным сотрудником расторгнут", - подтвердили в госкомпании.