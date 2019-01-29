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29.01.2019 21:34
Рубрика: Спорт

Перестройка Семака

"Зенит" подписал Ракицкого и продал Паредеса
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(7777)
Питерский "Зенит" оформил два самых громких трансфера в нынешнем российском межсезонье. "Сине-бело-голубые" подписали украинского защитника Ярослава Ракицкого, ранее выступавшего за донецкий "Шахтер", и продали аргентинца Леандро Паредеса, причем не куда-нибудь, а во французский "Пари Сен-Жермен".

Но обо всем по порядку. Разговоры о необходимости усиления состава в "Зените" велись уже давно. В стороне не остался даже наставник команды Сергей Семак, который не скрывал, что "тоже ждет трансферы". В итоге решено было начать с укрепления оборонительной линии.

- Я думаю, на протяжении последнего времени мы нуждались в хорошем центральном защитнике с хорошим началом атаки, с левой ногой, - прокомментировал Сергей Семак покупку Ракицкого. - У нас были определенные проблемы при выходе из обороны, когда на левом фланге играл "правоногий" игрок. Сейчас я очень рад. Я разговаривал с Ярославом и рад, что он принял наше предложение. Не сомневаюсь, что он своим опытом, игровыми качествами и характером поможет нам, нашей команде, стать сильней.

Боярский: Если Ракицкий пришел в "Зенит", значит, нужен команде

Если верить неофициальной информации, сумма сделки составила десять миллионов евро. То есть это самая дорогая покупка в текущем российском межсезонье. Контракт футболиста рассчитан на 3,5 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Теперь Семаку предстоит поломать голову над укреплением средней линии. Тем более, вчера было официально объявлено об уходе из "Зенита" аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Южноамериканец объективно был одной из ключевых фигур в построениях питерской команды, но не исключено, что восполнять потерю "Зениту" придется за счет внутренних ресурсов. Хотя на этом трансфере клуб заработал прилично. Напомним, в августе 2017 года аргентинец переехал в город на Неве из итальянской "Ромы" за 23 миллиона евро. А теперь, чтобы заполучить футболиста, "ПСЖ" раскошелился на 47 миллионов. За большую сумму из российской премьер-лиги уезжал только другой легионер "Зенита" Халк, за которого в Китае заплатили 56 миллионов евро.

По неофициальной информации, стоимость трансфера Ракицкого в "Зенит" составила 10 миллионов евро

Между тем еще без Ракицкого, но и уже без Паредеса "сине-бело-голубые" продолжают подготовку к возобновлению сезона, который начнется для них 12 февраля выездным матчем против турецкого "Фенербахче" в 1/16 Лиги Европы. Накануне "Зенит" завершил свое выступление на предсезонном турнире, проходившем в Катаре. После поражений от "Спартака" и "Локомотива" с общим счетом 1:6 питерцы наконец порадовали своих болельщиков победой. Под руку подопечным Семака попал "Ростов" - 5:0. Голами отметились Далер Кузяев, Олег Шатов, Артем Дзюба и дважды Денис Терентьев.

Следующий товарищеский матч "Зенит" проведет против норвежского "Сарпсборга" 8 февраля. Что касается катарского турнира, его победитель определился вчера во встрече "Спартака" и "Локо", завершившегося после подписания этого номера "РГ" в печать.

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