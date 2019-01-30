Ученые подвели первые итоги эксперимента длиной 500 лет

Микробиологи из Шотландии подвели промежуточные итоги самого длинного в истории науки эксперимента: проект был начат в 2014 году, а должен завершиться к 2514-му.

Подробности опубликованы в научном журнале PLoS One. Цель эксперимента - выяснить, сколько могут прожить в полной изоляции микробы, точнее - высушенные споры Bacillus subtilis, сенной палочки. Она известна своей невероятной жизнеспособностью.

Ученые запечатали бактерии в несколько сотен мензурок. Первая часть эксперимента продлится 24 года - каждые два года биологи будут открывать часть сосудов и оценивать жизнеспособность содержимого. Дальше флаконы намерены распечатывать раз в 25 лет. Первое вскрытие показало, что с бактериями ничего не произошло, они жизнеспособны как и прежде.

Примечательны требования к условиям исследования. Экспериментальная копия материала хранится в Музее естественной истории в Лондоне. Каждая коробка с флаконами содержит инструкции в письменном и электронном виде. Раз в 25 лет ученые должны будут копировать инструкции современными методами, чтобы обеспечить их сохранность.