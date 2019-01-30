Афон отказался участвовать в "интронизации" главы ПЦУ

Патриарх Варфоломей получил отказ со святой горы Афон на свою просьбы прислать афонскую делегацию на "интронизацию" Епифания, главы "православной церкви Украины", говорится в сообщении Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ.

Со ссылкой на греческое агентство религиозных новостей "Ромфеа", отдел сообщает, что 13 из 20 афонских монастырей проголосовали против участия в этой церемонии.

И Афон решил сохранить "равновесие" и не поддерживать ни одну сторону конфликта вокруг ПЦУ.

Решение принял Священный Кинот, которому принадлежит верховная власть на Афоне.