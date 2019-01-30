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30.01.2019 20:07
Рубрика: В мире

Провал агента П.

Американская разведка засомневалась в победе действующего президента Украины на выборах
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
Национальная разведка США констатировала серьезные затруднения, которые испытывает глава Украины Петр Порошенко в борьбе за второй президентский срок. Об этом накануне, на слушаниях в специальном комитете американского конгресса, заявил главный американский разведчик США Дэн Коутс.

"Множество кандидатов на пост президента, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера могут предоставить соперникам президента Украины Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и начинающим политикам возможность привлечь практически не определившийся украинский электорат", - объяснил законодателям предвыборный расклад Коутс. Причинами неопределенности украинских избирателей он назвал "уязвимую экономику Киева и повсеместную коррупцию". При этом Коутс пришел к парадоксальному выводу: эти и другие приметы деградации украинской государственности являются "инструментом влияния России на выборы".

МИД РФ выразил обеспокоенность политикой Порошенко

Украина, заметим, была третьестепенной темой доклада Коутса - конгрессменов больше интересовал его анализ ситуации в Сирии, однако и такой, короткий взгляд на киевскую реальность из Вашингтона, должен расстроить Петра Порошенко. Дело в том, что свои сомнения в его победе Коутс высказал сразу после того как сам Порошенко на торжественном форуме своих сторонников объявил, наконец, о своем походе на выборы и попытался заразить Украину собственной уверенностью в победе.

Если верить украинским СМИ, убедить сограждан в неизбежности своего второго срока у Порошенко не получилось. Иначе главной темой обсуждения стала бы его предвыборная программа и щедрые обещания, но вместо этого журналисты и эксперты предпочитают обсуждать скандалы, сопровождавшие выдвижение Порошенко - например, показательное отсутствие многих знаковых лиц и обидные огрехи в организации мероприятия, вроде неприкрытого завоза оплаченной "массовки" в выставочный центр, где все происходило. По сути сказанного Порошенко обсуждать было действительно нечего, анализ его речи говорит сам за себя: слово "Россия" было произнесено 21 раз, "социальный" - 5 раз, "пенсии" - трижды, "зарплаты" - дважды.

Фото: Виталий Аньков/ ТАСС
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По всему получалось, что форум сторонников Порошенко проиграл в масштабности, представительности гостей и общем пафосе съезду партии "Батькивщина", выдвигавшему в президенты Юлию Тимошенко. Причем одной из главных ошибок президентских советников была названа попытка использовать в его рекламе президента России. "Либо Порошенко, либо Путин" - такой лозунг, напомним, транслировался на экране мероприятия. "А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", - прокомментировала этот пиаровский ход официальный представитель МИД России Мария Захарова. Местные комментаторы в своей логике пошли дальше: "А Порошенко уверен, что во втором туре он выиграет у Путина?" - комментарии с таким посылом чаще всего появлялись в украинских социальных сетях по поводу выдвижения Порошенко. То, что Порошенко идет на выборы не от своего именного блока, а самовыдвиженцем, также было воспринято как слабость и нежелание ассоциироваться с предельно дискредитированной, причем им же самим, политической силой.

У экспертов США есть все поводы сомневаться в победе Порошенко и не советовать руководству страны делать на него ставку

Иными словами, у Дэна Коутса есть все поводы сомневаться в победе Порошенко и не советовать руководству страны делать на него ставку. Впрочем, похоже, сегодня в Вашингтоне не собираются никому из кандидатов подавать обнадеживающие сигналы. Показательно в этой связи интервью посла США на Украине Мари Йованович, данное в день форума Порошенко "Голосу Америки". На прямой вопрос о фаворите Вашингтона госпожа посол ответила так, что, с точки зрения многих на Украине, лучше бы не отвечала: "Кого поддерживают Соединенные Штаты на предстоящих выборах? Пожалуй, я вас не удивлю, если скажу, что мы поддерживаем украинский народ". Зато другое ее "предвыборное" заявление куда конкретней и звучит как прямое предупреждение Порошенко: "С началом президентской кампании мы в Соединенных Штатах разделяем надежды украинцев на то, что в этих выборах не будет "титушек" (синоним боевика-наемника. - Прим. "РГ"), что участники штабов кандидатов не будут бояться избиения или запугивания, что голоса не будут покупать за деньги".

Очевидно, что Йованович, как и Коутс, уже наслышана от своих украинских визави - критиков Порошенко о том, что тот основную ставку делает на административный ресурс и даже, не исключено, фальсификацию результатов на уровне Центризбиркома. Для последнего утверждения есть основания: по данным издания "Страна", Новый год Порошенко праздновал в своей карпатской резиденции в компании новоизбранной главы Центризбиркома Татьяны Слипачук.

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