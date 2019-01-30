Больницы оснастили аппаратами для поддержки дыхания при тяжелом гриппе

Больных с тяжелым гриппом будут помещать в реанимационные отделения, оснащенные необходимым оборудованием - аппаратами оксигенации, помогающими поддерживать дыхание. Количество таких аппаратов в российских больницах за последние два года увеличено вдвое - с 56 до 111, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе традиционного совещания президента России с членами правительства. Общее количество реанимационных коек, готовых принять больных с осложненным гриппом, увеличено до 15 тысяч.

Такая серьезная подготовка нужна, чтобы эпидемия гриппа, если она все-таки наступит, нанесла минимальный урон. Но пока обстановка по гриппу остается в обычных для этого времени года рамках, и в Минздраве надеются, что нынешний эпидсезон будет достаточно спокойным.

Предпосылки для этого есть: впервые прошлой осенью вакцинацию против гриппа прошел каждый второй житель России - почти 71 миллион человек. Доля привитых детей еще больше - 63 процента. Это дает основания надеяться, что до уровня эпидемии заболеваемость гриппом в этом году не дойдет, сообщила сегодня министр здравоохранения Вероника Скворцова. "Приняты все необходимые меры, чтобы ситуация по гриппу не ухудшилась сверх сезонного уровня", - отметила глава Минздрава.

Оптимистичный настрой Скворцова подкрепила статистикой: с момента запуска Национального проекта "Здоровье" в 2006 году охват населения прививками удалось увеличить в 2,5 раза - с 19 процентов до нынешних 49. При этом заболеваемость гриппом за эти годы снизилась более чем в 13 раз.

Такой эффект эпидемиологи объясняют просто: во-первых, привитые люди реже цепляют инфекцию, и если все же заболевают - то в более легкой форме. А во-вторых, большая прослойка защищенных прививкой людей создает "общественный" иммунитет, затрудняя распространение вируса.

Для вакцинации и взрослых, и детей применялись три отечественные высокотехнологичные вакцины. Все они содержат актуальные штаммы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на текущий эпидсезон, отметили в Минздраве. Это штаммы вируса гриппа А (H1N1)pdm09 "Мичиган" (по структуре он близок к штамму особо опасного свиного гриппа 2009 года) и (H3N2) "Сингапур", а также викторианская разновидность "Колорадо" вируса гриппа В.

"В целом, сегодня на территории страны отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, характерный для данного времени года. Еженедельный эпидпорог превышен на 26,5 процентов", - сообщила Вероника Скворцова. Но нарастает заболеваемость довольно низкими темпами: показатель заболеваемости (77,4 на 10 тыс. населения) не превышает критерий низкого уровня (до 92 на 10 тыс. населения).

Конечно, вспышки гриппа будут, без этого не обходится ни одна зима. По прогнозам Национального референс-центра по гриппу, в ближайшие недели заболеваемость будет расти во всех регионах. И все-таки специалисты не ожидают серьезных катаклизмов: эпидемия, по прогнозам, не выйдет за пределы средней интенсивности, циркулировать будут преимущественно вирусы гриппа А. Полное завершение эпидпроцесса ожидается, как обычно, к концу апреля.

Регионы к эпидсезону готовы: обеспечен двухнедельный неснижаемый запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты, подчеркивают в Минздраве. Подготовлены дополнительные места в стационарах, в том числе 15 тысяч реанимационных коек.

Скворцова особенно подчеркнула, что тяжелых больных будут помещать в отделения, оснащенные необходимым оборудованием - аппаратами оксигенации, помогающими поддерживать дыхание. Количество таких аппаратов в российских больницах за последние два года увеличено вдвое - с 56 до 111.