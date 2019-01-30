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30.01.2019 20:30
Рубрика: Общество

Больницы оснастили аппаратами для поддержки дыхания при тяжелом гриппе

Текст: Ирина Невинная
Больных с тяжелым гриппом будут помещать в реанимационные отделения, оснащенные необходимым оборудованием - аппаратами оксигенации, помогающими поддерживать дыхание. Количество таких аппаратов в российских больницах за последние два года увеличено вдвое - с 56 до 111, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе традиционного совещания президента России с членами правительства. Общее количество реанимационных коек, готовых принять больных с осложненным гриппом, увеличено до 15 тысяч.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Такая серьезная подготовка нужна, чтобы эпидемия гриппа, если  она все-таки наступит, нанесла минимальный урон. Но пока обстановка по гриппу остается в обычных для этого времени года рамках, и в Минздраве надеются, что нынешний эпидсезон будет достаточно спокойным.

Предпосылки для этого  есть: впервые прошлой осенью  вакцинацию против гриппа прошел каждый второй житель России - почти 71 миллион человек. Доля привитых детей еще больше - 63 процента. Это дает основания надеяться, что до уровня эпидемии заболеваемость гриппом в этом году не дойдет, сообщила сегодня министр здравоохранения Вероника Скворцова. "Приняты все необходимые меры, чтобы ситуация по гриппу не ухудшилась сверх сезонного уровня", - отметила глава Минздрава. 

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
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Оптимистичный настрой Скворцова подкрепила статистикой: с момента запуска Национального проекта "Здоровье" в 2006 году охват населения прививками удалось увеличить в 2,5 раза - с 19 процентов до нынешних 49. При этом заболеваемость гриппом за эти годы снизилась более чем в 13 раз.

Такой эффект эпидемиологи объясняют просто: во-первых, привитые люди реже цепляют инфекцию, и если все же заболевают - то в более легкой форме. А во-вторых, большая прослойка защищенных прививкой людей создает "общественный" иммунитет, затрудняя распространение вируса.

Для вакцинации и взрослых, и детей применялись три отечественные высокотехнологичные вакцины. Все они содержат актуальные штаммы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на текущий эпидсезон,  отметили в Минздраве. Это штаммы вируса гриппа А (H1N1)pdm09 "Мичиган" (по структуре он близок  к штамму особо опасного свиного гриппа 2009 года) и (H3N2) "Сингапур", а также викторианская разновидность  "Колорадо" вируса гриппа В.

"В целом, сегодня на территории страны отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, характерный для данного времени года. Еженедельный эпидпорог превышен на 26,5 процентов", - сообщила Вероника Скворцова. Но нарастает заболеваемость довольно низкими темпами: показатель заболеваемости (77,4 на 10 тыс. населения) не превышает критерий низкого уровня (до 92 на 10 тыс. населения).

Фото: iStock
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Конечно, вспышки гриппа будут, без этого не обходится ни одна зима. По прогнозам Национального референс-центра по гриппу,  в ближайшие недели заболеваемость будет расти во всех регионах. И все-таки специалисты не ожидают серьезных катаклизмов:  эпидемия, по прогнозам, не выйдет за пределы  средней интенсивности, циркулировать будут преимущественно вирусы гриппа А. Полное завершение эпидпроцесса ожидается, как обычно, к концу апреля.

Регионы к эпидсезону готовы: обеспечен двухнедельный неснижаемый запас необходимых лекарств  и средств индивидуальной защиты, подчеркивают в Минздраве. Подготовлены дополнительные места в стационарах, в том числе 15 тысяч реанимационных коек.

Скворцова особенно подчеркнула, что тяжелых больных будут помещать в отделения, оснащенные необходимым оборудованием - аппаратами оксигенации, помогающими поддерживать дыхание. Количество таких аппаратов в российских больницах за последние два года увеличено вдвое - с 56 до 111. 

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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