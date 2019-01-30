Британские парламентарии снова отправляют своего премьера Терезу Мэй в Брюссель на переговоры, по мнению эксперта "РГ", обреченные на провал.

Еще в начале января, когда британские парламентарии 432 голосами против 202 отвергли "постразводное" соглашение с Евросоюзом, высокопоставленные европейские политики подчеркивали, что не получили внятного ответа на вопрос, чего же хочет палата общин. В ходе состоявшихся в начале недели дебатов и голосования стало понятно, что большинство в нижней палате не собирается переносить "брекзит" с 29 марта на более поздний срок и не хочет "жесткого брекзита", то есть выхода из Евросоюза без соглашения. Главная загвоздка заключается в том, что и соглашения в нынешнем виде британский парламент тоже не хочет.

Но и европейские лидеры отступать не собираются. Глава Евросовета Дональд Туск от лица 27 стран, остающихся в Европейском союзе, заявил: "Существующее соглашение остается лучшей и единственной возможностью гарантировать упорядоченный выход Соединенного Королевства из Европейского союза. "Бэкстоп" - часть этого соглашения, и оно не подлежит пересмотру". По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, пример Британии - наука для остальных членов ЕС, и в этом смысле европейские лидеры в Берлине, Париже и Брюсселе добились своей цели. "Центробежный кризис, который переживал Евросоюз, преодолен. Мы помним, что не так давно, например, в Греции могли упоминать о возможном выходе из еврозоны и даже из самого союза. Сегодня такие голоса уже не слышны, безусловно, именно благодаря тому, какой кризис переживает Великобритания. И ясно, что ее потери должны быть таковы, чтобы даже в ситуации, когда не государство говорит о возможности выхода, а какая-то политическая сила пытается использовать такой аргумент в дискуссии внутри страны, ее оппоненты имели в руках готовый козырь ", - сказал он "РГ".