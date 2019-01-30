Новости

По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 20:30
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 20:25
В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток 20:24
Замминистра культуры Малаков ушел на пенсию 20:22
Из аквапарка в Москве эвакуируют людей из-за задымления 20:12
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге 20:08
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона 20:07
Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике 19:38
МИД Ирана посоветовал Трампу доверять докладам разведки США 19:09
Футбольные клубы России потратили на трансферы более 80 млн долларов 19:07
Рауль Арашуков забыл русский язык на допросе 19:05
Матерящегося пассажира высадили из самолета во Внуково 19:00
Самая смертоносная эпидемия в Хорватии унесла жизни 45 человек 18:57
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году 18:56
Новак назвал санкции против венесуэльской PDVSA незаконными 18:49
Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд 18:35
Путин освободил от должности замминистра юстиции 18:34
В Австрии удвоят штрафы за ДТП с детьми 18:20
Президент Германии "застрял" в Эфиопии из-за поломки самолета 18:10
Расчеты С-300 защитили Северный морской путь в ходе учений 18:09
Работы по купольному кресту храма Росгвардии завершатся в конце января 18:08
Найден 35000-летний череп современного человека 18:08
Онищенко высоко оценил действия столичных властей по выявлению кори 18:05
Названа дата старта продажи билетов на Платоновский фестиваль 18:03
Bugatti, простоявшие полвека в сарае, продадут на аукционе 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 19:47
Рубрика: В мире

Миссия миссис Мэй

Премьер Британии уговаривает европейских лидеров передумать
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
Британские парламентарии снова отправляют своего премьера Терезу Мэй в Брюссель на переговоры, по мнению эксперта "РГ", обреченные на провал.

Еще в начале января, когда британские парламентарии 432 голосами против 202 отвергли "постразводное" соглашение с Евросоюзом, высокопоставленные европейские политики подчеркивали, что не получили внятного ответа на вопрос, чего же хочет палата общин. В ходе состоявшихся в начале недели дебатов и голосования стало понятно, что большинство в нижней палате не собирается переносить "брекзит" с 29 марта на более поздний срок и не хочет "жесткого брекзита", то есть выхода из Евросоюза без соглашения. Главная загвоздка заключается в том, что и соглашения в нынешнем виде британский парламент тоже не хочет.

Британский премьер представила "план Б" по Brexit

Но и европейские лидеры отступать не собираются. Глава Евросовета Дональд Туск от лица 27 стран, остающихся в Европейском союзе, заявил: "Существующее соглашение остается лучшей и единственной возможностью гарантировать упорядоченный выход Соединенного Королевства из Европейского союза. "Бэкстоп" - часть этого соглашения, и оно не подлежит пересмотру". По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, пример Британии - наука для остальных членов ЕС, и в этом смысле европейские лидеры в Берлине, Париже и Брюсселе добились своей цели. "Центробежный кризис, который переживал Евросоюз, преодолен. Мы помним, что не так давно, например, в Греции могли упоминать о возможном выходе из еврозоны и даже из самого союза. Сегодня такие голоса уже не слышны, безусловно, именно благодаря тому, какой кризис переживает Великобритания. И ясно, что ее потери должны быть таковы, чтобы даже в ситуации, когда не государство говорит о возможности выхода, а какая-то политическая сила пытается использовать такой аргумент в дискуссии внутри страны, ее оппоненты имели в руках готовый козырь ", - сказал он "РГ".

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве