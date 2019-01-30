В Японии каршеринг начал развиваться более 15 лет назад. Наибольшее распространение получил в крупных городах, среди которых Токио, Осака и Киото. А сегодня эта услуга быстрыми темпами покоряет местные регионы, осваивая главным образом территории рядом с аэропортами и крупными железнодорожными станциями.

На японском рынке представлено немало компаний. Самая крупная - Times Car Plus - готова предоставить своим клиентам около 30 различных моделей авто. Это дает возможность выбрать машину на любой вкус - от популярной среди японцев малолитражки до вместительного микроавтобуса. В основном клиентам предлагаются транспортные средства местного производства, однако в люксовом сегменте можно найти и немецкие авто. Машина обязательно будет оборудована навигатором, системой проезда по платным дорогам и детским бустером.

Стоимость каршеринга в Японии составляет от 150 до 206 иен (1,4-1,83 доллара США. - Прим. ред.) за 15 минут. Машина уже будет заправлена и застрахована. Клиент может понести дополнительные расходы, которые зависят от пройденного расстояния. Но это регулируется условиями оператора. Примечательно, что если пользователь тратит время на заправку авто топливом или мойку, к зарезервированному им времени использования машины автоматически прибавляется 15 бесплатных минут.

Пользоваться каршерингом в Японии довольно просто. После регистрации на сайте компании, где необходимо внести личные данные и номер кредитки, можно почти сразу приступить к поездкам. Предварительно, правда, потребуется получить членскую карту. Она понадобится, чтобы открыть дверь автомобиля и сесть за руль.

Определенным неудобством является отсутствие возможности оставить машину в любом понравившемся месте. По окончании эксплуатации ее следует вернуть на прежнее место. Кстати, если водитель после окончания поездки забыл в машине личные вещи, в течение 15 минут он может с помощью карты снова открыть авто и без лишних хлопот забрать их.

Если пользователь тратит время на заправку или мойку, ему автоматически добавляются 15 бесплатных минут

Следует признать, что далеко не все в Стране восходящего солнца полюбили каршеринг. Некоторые отдают предпочтение аренде. Впрочем, последний вариант больше подходит для желающих использовать авто в течение относительно долгого периода времени - от одного дня до недели. Как показывают социологические исследования, каршеринг на японских островах выбирает прежде всего молодежь. Старшее поколение больше доверяет собственному авто, несмотря на внушительные расходы по его содержанию. Только месячная стоимость аренды парковочного места, к примеру, в Токио в среднем составляет от 40 до 60 тысяч иен (от 365 до 548 долларов США). Не стоит забывать также и о страховке и налогах, которые в Японии довольно высоки. Да и цены на бензин кусаются.