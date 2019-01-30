Чемпионат Европы в Минске прошел на самом высоком уровне

В Минске впервые в истории прошел "взрослый" чемпионат Европы по фигурному катанию. Этот турнир еще раз обозначил столицу Беларуси на международной спортивной карте как город, способный принять любые, даже самые крупные соревнования. А масштабы будут расти. Ведь уже летом - с 21 по 30 июня 2019 года - здесь состоится настоящий спортивный фестиваль - II Европейские игры.

Большие баннеры, анонсирующие эти два события, в Минске можно встретить повсюду: сразу по прилету в аэропорт, по дороге в город, на улицах и в магазинах. Хотя в рекламе они особо и не нуждаются. Местные - в курсе. Я приехала на турнир, предварительно изучив "медиагид", предоставленный организаторами на официальном сайте чемпионата Европы, но и подумать не могла, что отличную экскурсию по спортивному Минску мне проведет обычный таксист. Увидев спортивный рюкзак, аккредитацию и услышав пункт назначения, Александр тут же все понял.

- Вы на чемпионат Европы? Участница? Журналист! Тогда я вам все сейчас расскажу и покажу, - с энтузиазмом начал он. - Вот Дом футбола, Академия футбола, Дом гребли, Национальный олимпийский комитет, велодром и конькобежный овал, а рядом "Минск-Арена". Вам сюда. У нас здесь уже было юниорское первенство по фигурному катанию. Я отвозил на поезд в Ригу парнишку с мамой. Сейчас, слышал по радио, 145 фигуристов из 34 стран мира приехали.

Но вообще я, конечно, больше уважаю хоккей. В 2014 году у нас уже проходил чемпионат мира, а в 2021-м будем проводить турнир совместно с Латвией. Но финал, понятно, отдадут нам. Такого стадиона, как в Минске, в Риге нет.

Лед на пять с плюсом

"Минск-Арена" - действительно подходящий Ледовый дворец для топовых турниров. Причем и для участников, и для журналистов. И у тех, и у других своя специфика работы. Но, как оказалось, всем было удобно. С одной стороны, Минск поражает своими просторами, широкими проспектами и …панорамными окнами в большом пресс-центре, где даже оставались свободные места. А ведь на чемпионат аккредитовались около 420 представителей СМИ. Среди них около 190 человек - это пишущие журналисты и фотографы, довольно много времени проводящие в пресс-центре за компьютером. С другой стороны, все было компактно, а логистика передвижений оптимальная. Казалось бы, пресс-центр на шестом этаже, а микст-зона, где происходит общение со спортсменами, на первом - это неудобно. Но два лифта, которыми пользовались в основном только аккредитованные лица, решали проблему моментально. Любые другие вопросы помогали решать волонтеры. Их на турнире было более 200.

Опоздать на прокаты тоже было практически нереально. Инфраструктура возле трех спортивных объектов устроена так, что и журналисты, и спортсмены могут жить в пешей доступности от арены. Для фигурного катания это очень важный момент. Соревнования иногда заканчиваются ближе к полуночи. Если спортсмены торопятся на шаттл до гостиницы, они просто вынуждены общаться с прессой на бегу. А в Минске я даже стала свидетелем небольшого спора в паре: партнерша хотела пройтись пешком, подышать морозным воздухом, а партнер настаивал на автобусе, которые участникам согласно регламенту тоже предоставили. Хорошо, когда есть такой выбор.

Стоимость билетов на чемпионат Европы в Минске была самой демократичной за последние десять лет: раза в три-четыре дешевле, чем у предшественников

Но для фигуристов главное - лед. Тут к белорусам тоже никаких претензий. Тренировки проходили на соседнем от основной арены конькобежном овале. А во-вторых, порадовало качество льда. Некоторых европейцев немного смущали канадские размеры тренировочного катка. Но это лишь дело привычки.

Россияне Александра Степанова и Иван Букин, которые выиграли "серебро" в танцах на льду, передавали заливщикам льда благодарность. Кстати, на заливку льда на двух катках ушло 54 тысячи литров воды.

- Мы привыкли выступать на разных аренах, в том числе в Северной Америке. Поэтому размер катка не был для нас проблемой. Это ведь не шесть-семь метров разницы, а всего два. Привыкнуть можно - достаточно пару кругов проехать, проанализировать, и все встает на свои места. Зато огромный плюс - это качество льда, - отметили ребята. - На тренировочной и главной арене лед просто отличный. Очень удобно для спорт­сменов, что большой зал. Все могут разминаться, никто никому не мешает. Нам было очень комфортно.

Лишних билетов не было

На чемпионат Европы было продано в общей сложности 90 тысяч билетов, а 15 тысяч мест были выделены бесплатно для представителей школ.

Желающих посмотреть на сильнейших фигуристов, среди которых олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионы мира французы Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон и испанец Хавьер Фернандес, было столько, что организаторам пришлось открывать верхние ярусы 15-тысячной арены и начинать дополнительную продажу билетов.

- Ощущение, что мы выступаем на чемпионате мира или Олимпийских играх. Все трибуны забиты, даже последние ярусы. Зрители кричат, поддерживают, прямо попадаешь в такой энергетический поток, - с восторгом рассказывала российская спортивная пара Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, на своем дебютном ЧЕ выигравшая "бронзу". - Конечно, было много болельщиков из России, были испанские флаги, потому что Хавьер Фернандес завершал здесь свою карьеру. Но и белорусские зрители тоже очень тепло принимали нас. Приятно, что на таком уровне проходят соревнования.

Частично такой ажиотаж связан и с ценовой политикой. Стоимость билетов на ЧЕ в Минске была самой демократичной за последние десять лет: в среднем в три-четыре раза дешевле, чем в Таллине, Шеффилде или Берне. В Беларуси абонемент на все дни соревнований стоил от 100 до 250 белорусских рублей (40-100 евро). На гала-концерт можно было попасть за 50 рублей (20 евро). Билеты на отдельные соревновательные дни стоили от 30 рублей (12 евро), на официальные тренировки - от 5 рублей (от 2 евро).

- Оргкомитет соревнований постарался сделать все возможное, чтобы билетная программа стала доступной для каждого, - отметила Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев. - Для белорусского зрителя это уникальная возможность увидеть на льду "Минск-Арены" ведущих спортсменов Европы, поддержать их.

Фигуристы эту поддержку чувствовали.

- Болеют здесь потрясающе. Братья-белорусы. У нас один и тот же менталитет. Это чувствуется, - говорил в интервью местному телеканалу российский одиночник Михаил Коляда, который только что получил малую золотую медаль за победу в короткой программе.

После неудачных прокатов участники тоже обращались к публике. Например, олимпийская чемпионка Алина Загитова после падений в произвольной программе просила прощения у болельщиков. Когда чувствуешь от публики такой отклик, какой был в Минске, хочется выступать без ошибок.

Но серебряный призер турнира одиночников Александр Самарин все равно не пожалел, что рискнул и вставил в программу сложный четверной прыжок, который в итоге не получился.

- Хотелось откатать удачно, но произошла обидная ошибка, - сказал Самарин журналистам. - Это был риск. Но я рад, что пошел на него. Я не собирался упрощать программу, надо катать сложный контент, делать что-то новое. Хотелось соответствовать уровню турнира. Условия и организация здесь прекрасные.

То же мог сказать каждый из 145 участников чемпионата Европы. Так что 400 спортсменов, которые летом будут бороться за медали на Европейских играх, могут не волноваться на этот счет. На 15 объектах соревнований к их приезду все будет готово.