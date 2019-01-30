Чиновников научат вести себя в соцсетях

Институт развития интернета будет учить региональных чиновников реагировать на негатив в соцсетях, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Программа стартует в феврале и будет проходить на базе полномочных представительств президента в федеральных округах. Первыми начнутся курсы в Северо-Кавказском федеральном округе. Руководителей входящих в округ регионов и их подчиненных будут учить работать с соцсетями, в частности, вести официальные группы регионов, отвечать на жалобы и обращения пользователей, работать в условиях ЧС.

Подобная работа экспертов из федерального центра велась с региональными властями и раньше, в том числе в период избирательных компаний, но не была официальной.

Институт развития интернета - это организация, появившаяся в 2015 году для взаимодействия бизнеса и власти по поводу развития отрасли современных технологий в стране и для разработки долгосрочной стратегии развития рунета и связанных с ним отраслей экономики.