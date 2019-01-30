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США - первопроходцы в области каршеринга. Один из наиболее популярных сервисов - ZipCar, работающий примерно в трех десятках городов и заметно отличающийся от распространенного в России вида каршеринга.
Автоконцерны стали создавать приложения для смартфонов, через которые можно арендовать машину. Фото: AP Автоконцерны стали создавать приложения для смартфонов, через которые можно арендовать машину. Фото: AP
Автоконцерны стали создавать приложения для смартфонов, через которые можно арендовать машину. Фото: AP

Прежде всего каждый автомобиль привязан к конкретному парковочному месту. То есть завершать аренду необходимо в том же месте, где пользователь ее начал. Бронировать автомобили можно через приложение или сайт. Приложение показывает пользователю график уже имеющихся заявок на машину. Кроме того, при такой системе необходимо заранее указывать временной период, в течение которого планируется использование машины, а если вернуть ее на место позже, предусмотрены штрафные санкции, поскольку это может создать трудности для следующего пользователя. Открывать и закрывать автомобиль необходимо специальной пластиковой картой, а ключи ждут пользователя внутри.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
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"Флот" компании состоит примерно из 50 моделей, от грузовых фургонов до небольших электрокаров. Бензин, городские парковки, страховка и обслуживание включены в стоимость поездки.

В Вашингтоне цены на аренду стартуют от 9 долларов в час, а дневной пробег ограничен 180 милями (около 290 километров. - Прим. ред.). Кроме того, пользователи платят единовременный взнос в 25 долларов за регистрацию, а также 7 долларов в месяц в качестве абонентской платы вне зависимости от того, использовался сервис в этот период или нет.

Есть и сервисы каршеринга, более схожие с российскими проектами, как, например, car2go, работающий примерно в 10 городах США. Завершать поездку можно где угодно в пределах города. Стоимость аренды стартует от 41 цента в минуту. Можно существенно сэкономить, если при бронировании сразу указать продолжительность поездки. Например, аренда сразу на полчаса обойдется в 7 долларов вместо 12, которые пришлось бы заплатить при поминутной тарификации. Абонентской платы не предусмотрено, а за регистрацию в сервисе надо заплатить 5 долларов.

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