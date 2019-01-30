Доклад: Трамп обвалил продажи огнестрельного оружия в США

Новости

Путин в шутку назвал Орешкина туристом 14:25
В Мурманске моряки спасли от собак новорожденного тюленя 14:22
В Петербурге автомобиль провалился в яму с кипятком 14:17
Из больницы Уфы выписали отравившихся в отеле школьников 14:17
Путин назначил нового посла в Киргизии 14:13
На Кубани "заминировали" около 400 школ и соцучреждений 14:13
В Москве врачи спасли ребенка, на которого упал телевизор 14:12
В Кузбассе СК выяснит причины смерти первоклассницы на горке 14:10
Кремль предостерег от информационных "вбросов" по трагедии в Магнитогорске 14:09
В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании" 14:03
Конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ состоится в Минске 14:00
Эксперт: за такие деньги у Lada Vesta Sport слишком много альтернатив 14:00
Количество жертв прорыва плотины в Бразилии достигло 84 человек 13:59
200 тысяч жителей Подмосковья не смогли выехать за границу из-за долгов 13:48
Кремль ответил на обвинения в попытке вывоза венесуэльского золота 13:44
В смоленской школе второклассника насильно заставили есть 13:42
Ученые обвинили гаджеты в задержке развития детей 13:41
На польской шахте произошло землетрясение 13:40
Как едут "Жигули" с двумя коробками передач 13:40
Макрон отказался вести с Лондоном новые переговоры по Brexit 13:35
МИД РФ выразил обеспокоенность политикой Порошенко 13:26
Apple локализовал данные в России 13:25
Экс-президента Бразилии Лулу да Силву не пустили на похороны брата 13:13
Парламент Беларуси готовится к предстоящим избирательным кампаниям 13:11
Песков рассказал о переводчике Путина и истерии вокруг Трампа 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 13:37
Рубрика: В мире

Доклад: Трамп обвалил продажи огнестрельного оружия в США

Текст: Игорь Дунаевский
Продажи огнестрельного оружия в США стремительно падают второй год подряд. Как следует из доклада, опубликованного агентством Reuters, по итогам 2018 года число реализованных на рынке "стволов" снизилось на 6,1 процента. А если брать статистику за два года, то, по данным Национального стрелкового спортивного фонда, количество проданных единиц оружия упало на 16,5 процента: с 15,7 миллиона в 2016 году до 13,1 миллиона в 2018 году.
Фото: AP Photo/ Andrew Harnik Фото: AP Photo/ Andrew Harnik
Фото: AP Photo/ Andrew Harnik

На первый взгляд такая статистика выглядит парадоксальной с учетом того, что за последнее десятилетие в США сформировалась устойчивая тенденция к росту продаж оружия. Кроме того, это падение происходит в период президентства Дональда Трампа - убежденного сторонника второй поправки к конституции США и неприкосновенности права на ношение оружия. Даже после случаев массовых расстрелов в США, которые при Трампе несколько раз обновляли рекорды по числу жертв, хозяин Белого дома решительно поддерживал оружейное лобби и выступал против любых законов, которые ужесточили бы контроль над оборотом или продажами огнестрела. По его мнению, наоборот, будь у каждого с собой по "пушке" - таких трагедий было бы меньше. Этот подход резко контрастирует с линией его предшественника Барака Обамы, ратовавшего за ограничение оборота оружия.

Трамп пожертвовал четверть годовой зарплаты на борьбу с алкоголизмом

Дружественная позиция Трампа поначалу вызвала выдох облегчения у оружейной индустрии. Но, к разочарованию торговцев и производителей оружия, она же спровоцировала падение продаж. Среди специалистов даже появился устойчивый термин "Обвал Трампа" (англ. "Trump slump"), которым они описывают этот эффект.

Дело в том, что при Обаме американцы постоянно опасались скорого ужесточения законов и закупались, что называется, "впрок". При Трампе никаких ограничений не видно даже на горизонте, поэтому необходимость набирать про запас отпала.

"Каждый раз, когда президент Обама открывал рот, он был лучшим двигателем продаж оружия", - ностальгирует владелец оружейной лавки в штате Калифорния Триша Кинни.

Весь 2016 год, пока в США разворачивалась предвыборная борьба и ее фаворитом считалась Хиллари Клинтон, также обещавшая закрутить гайки по огнестрелу, продажи устойчиво росли. Но как только Дональд Трамп в ноябре 2016 года одержал неожиданную победу, уже со следующего месяца цифры пошли вниз. Рынок оружия и аксессуаров к нему в США оценивается в 40 миллиардов долларов в год.

В мире США Массовые убийства в США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании"
Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира
Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну