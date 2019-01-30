Доклад: Трамп обвалил продажи огнестрельного оружия в США

Продажи огнестрельного оружия в США стремительно падают второй год подряд. Как следует из доклада, опубликованного агентством Reuters, по итогам 2018 года число реализованных на рынке "стволов" снизилось на 6,1 процента. А если брать статистику за два года, то, по данным Национального стрелкового спортивного фонда, количество проданных единиц оружия упало на 16,5 процента: с 15,7 миллиона в 2016 году до 13,1 миллиона в 2018 году.

На первый взгляд такая статистика выглядит парадоксальной с учетом того, что за последнее десятилетие в США сформировалась устойчивая тенденция к росту продаж оружия. Кроме того, это падение происходит в период президентства Дональда Трампа - убежденного сторонника второй поправки к конституции США и неприкосновенности права на ношение оружия. Даже после случаев массовых расстрелов в США, которые при Трампе несколько раз обновляли рекорды по числу жертв, хозяин Белого дома решительно поддерживал оружейное лобби и выступал против любых законов, которые ужесточили бы контроль над оборотом или продажами огнестрела. По его мнению, наоборот, будь у каждого с собой по "пушке" - таких трагедий было бы меньше. Этот подход резко контрастирует с линией его предшественника Барака Обамы, ратовавшего за ограничение оборота оружия.

Дружественная позиция Трампа поначалу вызвала выдох облегчения у оружейной индустрии. Но, к разочарованию торговцев и производителей оружия, она же спровоцировала падение продаж. Среди специалистов даже появился устойчивый термин "Обвал Трампа" (англ. "Trump slump"), которым они описывают этот эффект.

Дело в том, что при Обаме американцы постоянно опасались скорого ужесточения законов и закупались, что называется, "впрок". При Трампе никаких ограничений не видно даже на горизонте, поэтому необходимость набирать про запас отпала.

"Каждый раз, когда президент Обама открывал рот, он был лучшим двигателем продаж оружия", - ностальгирует владелец оружейной лавки в штате Калифорния Триша Кинни.

Весь 2016 год, пока в США разворачивалась предвыборная борьба и ее фаворитом считалась Хиллари Клинтон, также обещавшая закрутить гайки по огнестрелу, продажи устойчиво росли. Но как только Дональд Трамп в ноябре 2016 года одержал неожиданную победу, уже со следующего месяца цифры пошли вниз. Рынок оружия и аксессуаров к нему в США оценивается в 40 миллиардов долларов в год.