Экс-президента Бразилии Лулу да Силву не пустили на похороны брата

Судья федерального уголовного суда Куритибы, столицы бразильского штата Парана, отказала бывшему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в посещении похорон родного брата, скончавшегося накануне.

Судья заявила, что не бесчувственна к той причине, по которой к ней обратились адвокаты Лулы. Отрицательное решение обусловлено невозможностью организации доставки экс-лидера к месту проведения похорон, а также сложности в должном обеспечении правопорядка и личной безопасности бывшего президента.

Согласно бразильскому законодательству, осужденные имеют право получить разрешение временно покинуть место содержания под стражей в сопровождении полицейского эскорта в случае смерти или тяжелого заболевания близкого родственника.

В 1980 году, в период военной диктатуры, когда Лула да Силва находился под арестом в связи с участием в забастовке, власти позволили ему посетить похороны матери.

В январе 2018 года Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен к заключению под стражу на срок 12 лет и 1 месяц по обвинению в коррупции и отмывании денег. После ряда неудачных попыток оспорить решение суда 7 апреля 2018 года он добровольно сдался полиции.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса.