Евгений Малкин: Я хочу играть, как прежде

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин выразил недовольство своими выступлениями в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он отметил, что далек от своего истинного уровня и хочет к нему вернуться.

"Я знаю свой уровень. Я знаю, что я хороший хоккеист и хочу играть, как прежде, - приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ. - В следующем матче я сыграю правильно, сделаю все, чтобы помочь команде победить. Я стараюсь на тренировках, в играх. Иногда ошибаюсь. Но сезон длинный. Не стоит оглядываться назад".

В последнем на данный момент матче "регулярки" команда Малкина уступила "Нью-Джерси". Евгений заработал ассистентский балл, но его настроение не улучшилось - показатель полезности игрока упал до "-20", оказавшись одним из худших в лиге.

"Я расстроен, но понимаю, что сезон длинный, - сказал Малкин. - Я смотрю в будущее. Конечно, я даже подумать не мог перед сезоном, что у меня будет минус-20. Очень обидно".

Шанс исправить ситуацию у Евгения будет в ночь на четверг, когда "Питтсбург" сыграет с "Тампой". Отметим, что из последних пяти матчей "пингвины" выиграли лишь один.