Евросоюз не пересмотрит соглашение об условиях Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй о том, что Евросоюз не планирует пересмотр достигнутого 25 ноября Брюсселем и Лондоном соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества.

"Мое послание премьер-министру Терезе Мэй ясно: позиция ЕС понятна и последовательна. Соглашение о выходе не подлежит пересмотру", - цитирует ТАСС его послание главе британского кабинета.

Он с сожалением признал, что планы Лондона ему до сих пор непонятны.

"Вчера мы выяснили, чего не хочет Великобритания. Но мы до сих пор не знаем, что именно хочет Великобритания", - констатировал Туск.

Напомним, что британские депутаты поддержали поправку к биллю о Brexit, касающуюся границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Это предложение подразумевает, что вместо предохранительного механизма сохранения прозрачной границы ("бэкстопа"), вызывающего бурные протесты в Великобритании, в соглашении будет упомянута некая "альтернативная договоренность", не допускающая появления жесткой границы на острове Ирландия.