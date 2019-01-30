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30.01.2019 23:14
Рубрика: В мире

Евросоюз не пересмотрит соглашение об условиях Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй о том, что Евросоюз не планирует пересмотр достигнутого 25 ноября Брюсселем и Лондоном соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества.

Чем Brexit поможет Евросоюзу

"Мое послание премьер-министру Терезе Мэй ясно: позиция ЕС понятна и последовательна. Соглашение о выходе не подлежит пересмотру", - цитирует ТАСС его послание главе британского кабинета.

Он с сожалением признал, что планы Лондона ему до сих пор непонятны.

Британские депутаты не согласились на отсрочку Brexit

"Вчера мы выяснили, чего не хочет Великобритания. Но мы до сих пор не знаем, что именно хочет Великобритания", - констатировал Туск.

Напомним, что британские депутаты поддержали поправку к биллю о Brexit, касающуюся границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Это предложение подразумевает, что вместо предохранительного механизма сохранения прозрачной границы ("бэкстопа"), вызывающего бурные протесты в Великобритании, в соглашении будет упомянута некая "альтернативная договоренность", не допускающая появления жесткой границы на острове Ирландия.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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