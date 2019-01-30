"ФосАгро" и ЮНЕСКО продлили сотрудничество в рамках программы "Зеленая химия для жизни"

Российская компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, и ЮНЕСКО, специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, пришли к соглашению о продлении сотрудничества в реализации программы "Зеленая химия для жизни".

Соглашение будет продлено до 2022 года включительно. Подписание соглашения состоялось в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках торжественного открытия Международного года периодической таблицы химических элементов Менделеева, которой в этом году исполняется 150 лет.

Решение об учреждении проекта, нацеленного на финансовую и научную поддержку молодых ученых-химиков, которые занимаются исследованиями в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использование природных ресурсов, было принято 29 марта 2013 года. С инициативой учреждения фонда, поддерживающего исследования в области "зеленой химии", выступила компания "ФосАгро". Этот проект стал первым в истории ЮНЕСКО и всей системы ООН, реализуемый за счет средств российского бизнеса. Третьей стороной в организации проекта "Зеленая химия для жизни" выступил Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC).

За годы реализации программы гранты на проведение научно-исследовательских работ были предоставлены более 30 молодым ученым из 26 стран мира.

Всего за время работы программы "Зеленая химия для жизни" международное научное жюри, в состав которого входят 13 ученых из 11 стран, рассмотрело более 600 заявок. Проект-победитель должен был соответствовать нескольким критериям: оцениваются его научная новизна, глобальная и локальная значимость, соответствие принципам "зеленой химии", компетентность молодого ученого и его команды, оснащенность института и лабораторий, в которых предполагается вести проект. Лауреаты могут использовать свой грант для того, чтобы провести дальнейшие фундаментальные и прикладные исследования и предложить готовые инновационные решения в области эффективного использования природных и вторичных ресурсов.

В ходе церемонии открытия Международного года таблицы Менделеева Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле особо поблагодарила правительство России и компанию "ФосАгро" за активную поддержку и эффективное сотрудничество, сказав "Спасибо" по-русски.

"Созданная Менделеевым периодическая таблица химических элементов стала эпохальным прорывом в мировой науке и одновременно необходимым этапом поступательного процесса, который в дальнейшем привел к новым научным открытиям", - заявила гендир ЮНЕСКО.

"Сегодня мы отмечаем 150-летие творения Менделеева и одновременно воздаем должное всем, кто помог внести вклад в прогресс и развитие науки", - сказала она. Одре Азуле заявила, что нынешний юбилей "напоминает всем о том, что наука является коллективным предприятием, шагает вперед благодаря международному сотрудничеству ученых и призвана приносить пользу всему человечеству".

Член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев в свою очередь выразил признательность ООН, что именно "ФосАгро" была выбрана партнером в проведении Международного года Периодической таблицы химических элементов.

"Для меня и моих коллег по "ФосАгро" это большая честь и оценка нашего многолетнего надежного партнерства с ЮНЕСКО в области науки и образования", - подчеркнул Андрей Гурьев.

"Восемь лет назад в Международный год химии в здании штаб-квартиры ЮНЕСКО было принято историческое решение о старте глобальной программы "Зеленая химия для жизни", ставшего судьбоносным для десятков молодых ученых со всего мира. Именно этот проект стал первым совместным шагом "ФосАгро" и ЮНЕСКО на пути многолетнего сотрудничества, которое охватывает сегодня не только науку, но и заботу о природе, и борьбу с голодом - неотъемлемые элементы системы устойчивого развития ООН. В их основу легли открытия, сделанные Дмитрием Менделеевым 150 лет назад", - заявил руководитель российской компании.

"Являясь одним из лидеров мировой отрасли удобрений, "ФосАгро" рада быть причастной к продолжению и развитию огромного научного наследия великого русского ученого Дмитрия Менделеева для решения глобальных проблем и, прежде всего, для обеспечения продовольственной безопасности в России и в мире", - подчеркнул он и добавил, что "эффективные и экологически безопасные удобрения "ФосАгро" пользуются высоким спросом в 100 странах мира".