ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США на первом в 2019 году заседании ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5 процента годовых. Об этом говорится в релизе регулятора.

ФРС указала, что экономическая активность в США "стабильно растет" (в декабре использовалась формулировка "растет высокими темпами"). Оценка по рынку труда сохранилась прежней: занятость в последние месяцы в среднем растет высокими темпами, а безработица остается низкой. Расходы домохозяйств продолжали, как и в декабре, сильно расти, в то время как рост инвестиций в основной капитал замедлился по сравнению с быстрыми темпами в начале прошлого года, констатировала ФРС.

По оценке регулятора, показатели инфляции на 12-месячной основе остаются на уровне около двух процентов. "Хотя рыночные показатели компенсации инфляции в последние месяцы снизились, основанные на опросах показатели долгосрочных инфляционных ожиданий практически не изменились", - отмечает ФРС.

В свете глобальных экономических и финансовых изменений и сдержанного инфляционного давления Федрезерв будет "терпеливо" подходить к вопросу о ставке, следует из релиза. Регулятор, определяя параметры изменения ставки, будет учитывать состояние рынка труда, показатели инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также показатели финансовых рынков и международные события.

В 2018 году ФРС поднимала базовую процентную ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Общий цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерв начал в 2015 году после семилетнего перерыва, за это время ставка повышалась девять раз и всегда с шагом 0,25 процентных пункта.

Из обновленных по итогам декабрьского заседания точечных графиков ФРС следовало, что регулятор намерен провести в 2019 году два повышения базовой ставки. В начале января глава ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что этот прогноз может быть пересмотрен в сторону снижения, если того потребует ситуация. В целом Пауэлл подтвердил, что Федрезерв будет в 2019 году проводить политику осторожного и взвешенного повышения ставок.

Опасения по поводу волатильности на рынках акций, возможных осложнений, связанных с ситуацией на рынке кредитования компаний с высокой долговой нагрузкой, и неопределенность в отношении роста мировой экономики - вполне достаточные аргументы для сохранения денежно-кредитной политики в ее нынешнем виде, пишет в ежедневном обзоре экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. "Уровни, на которых в данный момент торгуется рынок фьючерсов на ставку ФРС, говорят о том, что в этом году его участники уже не ожидают повышения ставки. Те же инвесторы, которые считают, что цикл ужесточения еще не завершен, ориентируются еще на одно или два повышения", - отмечает он.