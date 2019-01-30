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Рубрика: Спорт

На звезд не скупятся

В 2018 году клубы обновили трансферный рекорд
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 20(7778)

Затраты клубов на покупку игроков в 2018 году составили рекордные 7,03 миллиарда долларов. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году - чуть более шести миллиардов за два трансферных окна. В прошлом году 3974 команды совершили трансферы. Больше всего покупали бразильцев (1753 игрока), аргентинцев (891) и британцев (693).

Около 83 миллионов долларов потратили на новичков российские команды. По этому показателю наш чемпионат занимает 15-е место в мире. Самой щедрой по традиции оказалась английская Премьер-лига, клубы которой не пожалели на трансферные сделки около двух миллиардов. Далее идут испанские (1,3 миллиарда) и итальянские (848 миллионов) первенства.

Фото: REUTERS/Charles Platiau/File Photo
Неймар из-за травмы выбыл на два с половиной месяца

Сумма от продажи игроков российских клубов выросла на 12,9 процента. Больше всех на переходе одного игрока заработал ЦСКА. Армейцы получили 30 миллионов евро, отпустив в "Монако" Александра Головина. К слову, на днях полузащитник впервые отличился в составе монегасков, забив в матче полуфинала Кубка французской лиги "Генгаму".

Траты отечественных команд на новых футболистов сократились на 27,3 процента. Чистая прибыль от продаж составила четыре миллиона.

Крупнейший трансфер совершила "Барселона", подписавшая Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" за 183 миллиона долларов. Второе место в этом списке занял форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (128 миллионов), третье - защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (96 миллионов).

Тем временем стал известен точный срок, на который из-за травмы ноги выбыл самый дорогой футболист мира Неймар. Вопреки слухам бразильцу, который летом 2017 года перешел в "Пари Сен-Жермен" за 250 миллионов долларов, не потребуется операция.

При этом вернуться в строй Неймар сможет не раньше середины апреля. Таким образом, он точно не выйдет на поле в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

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