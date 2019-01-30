С 6 июня установка газоанализаторов в теплогенераторных и квартирах новостроек станет обязательной. Они перекроют поступление газа в случае его утечки.

Также в домах с газовыми плитами или котлами должны быть специальные окна, которые гасят взрывную волну. Пластиковые окна - одна из причин сильных разрушений при взрывах газа, они имеют повышенную прочность, в итоге основная сила удара приходится на несущие конструкции.

Но чаще всего аварии случаются в старых домах, поэтому депутаты предложили оборудовать их автоматизированными системами контроля газовой безопасности за счет фондов капремонта.